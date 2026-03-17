Ricardo de los Santos respalda foro nacional contra la delincuencia y garantiza firmeza legislativa

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expresó su total respaldo a la propuesta de realizar un foro nacional para discutir soluciones frente a la delincuencia y la criminalidad, tras calificar como "satisfactorios" los avances presentados recientemente por el Ministerio Público.

"Estamos totalmente de acuerdo con todo lo que venga a corregir el mal que tenemos. Todo lo que contribuya a la paz social contará con nuestro apoyo", respondió tras ser consultado sobre el editorial del Listín Diario, que propone un espacio de diálogo.

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Ricardo de los Santos habló en esos términos en el acto de rendición de cuentas 2026 de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

El legislador destacó que las recientes inquietudes de diversos senadores fueron escuchadas y canalizadas a través de las reformas al Código Procesal Penal, con el objetivo de asegurar una verdadera garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Aclaró que, aunque el marco legal es susceptible de mejoras, el Senado se mantendrá vigilante para evitar que se filtren intereses particulares en los procesos de modificación.

"Estamos claros en que los proyectos pueden ser perfectibles, pero no habrá respiro para quienes intenten introducir cambios que no vayan en beneficio del país", aseguró el presidente de la Cámara Alta.

De los Santos también aprovechó la ocasión para desmentir informaciones falsas que han circulado sobre el manejo de ciertos proyectos en comisiones, reiterando que la transparencia es el eje central de su gestión.

El legislador valoró positivamente la transformación tecnológica y técnica que está experimentando la Procuraduría General de la República, señalando que el Congreso Nacional continuará siendo un aliado en la creación de herramientas legales que fortalezcan la seguridad pública.

SObre el foro

El objetivo de esta iniciativa es que el foro se convierta en un espacio de discusión y análisis que permita diseñar una estrategia nacional para que todos los sectores fortalezas las acciones preventivas y así controlar las variables que incrementan la criminalidad.