"La prensa de los 12 años": Una exposición de los periodistas mártires en el gobierno de Balaguer

Un día como hoy, 17 de marzo de 1975, asesinaron al periodista Orlando Martínez; en sus 51 años de muerte, honran su legado y exponen su historia.

Es así como bajo el tema: “La prensa de los 12 años” el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), junto al Museo Memorial de la Resistencia Dominicana y al Archivo General de la Nación (AGN), remontaron las tragedias de los mártires periodistas, víctimas de los doce años de gobierno de Joaquín Balaguer.

Este martes quedó inaugurada esta exposición que parte desde 1966 hasta 1971, con una serie de recortes de periódicos plasmados en carteles que decoran la sede del Indotel en la Ciudad Colonial. Un museo que relata cómo en aquellos tiempos las voces de los periodistas eran silenciadas.

Estos sucesos contra la prensa dominicana abarcan desde presiones policiales, secuestros, asesinatos, exilios, presos políticos y atentados violentos.

"Balaguer tenía el control del Congreso y la Justicia; nombraba militares en puestos de jueces y su gobierno intervenía los medios de comunicación de diversas formas: desde el cierre de emisoras hasta la prohibición de hablar por radio a dirigentes políticos, como José Francisco Peña Gómez, por ejemplo, o la prohibición de tocar temas específicos en la prensa. Fue un gobierno que confiscaba libros o prohibía su circulación”, reseña uno de los carteles colgados en la sede de la institución.

Durante la puesta en marcha de la exposición, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Manzara, puntualizó que el objetivo del museo es preservar la historia.

“Lo hacemos en un día donde hace 51 años asesinaron a Orlando Martínez, una figura icónica de la vida del periodismo, de las libertades, de la democracia”, sostuvo Gómez Manzara.

Seguido de esto dijo: “Aquí existió un proceso hace muchos años donde el nivel de intolerancia era terrible; desaparecían gente, a personas como Gregorio García Castro, otro mártir de la prensa”.

Un periodismo de causas

Durante la exposición, periodistas consultaron al director del Indotel sobre su percepción del periodismo en los próximos diez años, a lo que comentó que el periodismo dominicano “tiene que dejar de defender costos y pensar en causas”.

Como parte de la conmemoración, los directivos del Instituto de Telecomunicaciones señalaron que a partir de ahora, su edificio corporativo ubicado en la avenida 27 de Febrero lleva por nombre Orlando Martínez Howley.

Indicó que la designación del nombre de la edificación fue establecida mediante el decreto presidencial 160-26, emitido por el presidente Luis Abinader, el cual dispone que el inmueble donde opera el órgano regulador de las telecomunicaciones lleve el nombre del destacado periodista dominicano.

La libertad de prensa

De su lado, la directora y fundadora del Museo Nacional de la Resistencia, Luisa de Peña Díaz, destacó la importancia del proyecto tras enfatizar que la prensa dominicana debe hablar la verdad con libertad.

Inauguración del mural "La prensa de los 12 años" en Indotel.Listín Diario

"¿De qué sirve la prensa degradada? ¿De qué sirve la prensa degradada a industria? ¿Qué servicios puede ofrecer a los medios informativos manejados por comerciantes que obedecen a gobiernos títeres como el que tenemos los dominicanos?", sostuvo la también historiadora Peña Díaz, citando de manera textual un pensamiento del periodista Lino Díaz Vargas.

Destacó que aquel periodista fue secuestrado el 7 de octubre de 1974 por cuatro hombres armados a bordo del vehículo de patrulla, placa 03839, y hasta el momento no ha sido encontrado.

Otros detalles de la exposición

El museo habilitado en los alrededores de la sede del Indotel estará disponible de forma permanente. Además, también está habilitado en la plataforma digital de la institución.

Allí, está incrustada la historia de periodistas, comunicadores y fotorreporteros como: Francisco Calderón, Abrahan Rodríguez, Valentín Pérez Terrero, Silvio Herasme Peña, José Enrique Piera Puig, Juan Bolívar Díaz, Miguel Alfonzo Mendoza, Huchi Lora, José Labourt, Humberto Olivieras, Radhamés Gómez Pepín y Freddy Gatón Arce.

Exposición de mural "La prensa de los 12 años" en Indotel.Listín Diario

También se enmarca la trayectoria de Guido Gil, Rafael Núñez Grassals, Ramón Alberto Ferreras, apodado el Chino, Ramón Mendoza Minaya, Radhamés González, Orlando Martínez Howley, Orlando Martínez Corporán, Plinio Díaz Vargas, Gregorio García Castro (Goyito), Fran Cruz Bergés.

Acerca de Orlando Martínez

Orlando Martínez Howley fue un influyente periodista dominicano que, a través de sus artículos y análisis, denunció abusos de poder y defendió las libertades públicas.

Su asesinato, ocurrido el 17 de marzo de 1975 durante el período de gobierno de Joaquín Balaguer, conocido como los 12 años.