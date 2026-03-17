Juez declaró que Jean Andrés Pumarol acusado de tragedia en el Ensanche Naco está apto para juicio

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró que Jean Andrés Pumarol Fernández está apto para enfrentar un juicio penal.

Se recuerda que este joven está acusado de un violento ataque con arma blanca que resultó en la muerte de una mujer de 70 años y dejó a otras cinco personas heridas en el Ensanche Naco.

El magistrado Deivi Timoteo Peguero tomó la decisión tras rechazar un incidente presentado por el abogado del imputado, doctor Richard Martínez, con el cual buscaba un procedimiento de inimputabilidad.

El juez consideró que el imputado está apto para enfrentar el proceso basándose en un informe pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determina que posee la capacidad cognitiva necesaria para comprender los hechos, prestar testimonio y afrontar un juicio de fondo.

Asimismo, el juez conoció el fondo del juicio preliminar seguido en contra del imputado, dejando el caso en estado de fallo, para dar a conocer su decisión a las 3:00 de la tarde, de si dicta en su contra auto de apertura a juicio o auto de no ha lugar a su favor.

Capacidad cognitiva confirmada

El informe, elaborado por la doctora María Virginia González, especialista en psiquiatría forense, concluyó que Pumarol Fernández presenta niveles normales de atención, concentración, juicio y memoria.

Igualmente, recomienda su permanencia en un pabellón de salud mental dentro del sistema penitenciario para garantizar su integridad.

La postura de la parte querellante

El doctor Miguel Valerio, abogado de los familiares de las víctimas, fue enfático al señalar que el juez ha validado el curso de un procedimiento penal normal. Advirtió sobre el peligro que representaría para la sociedad que el acusado no reciba una condena privativa de libertad.

"Si se da un auto de libertad, sálvese quien pueda, porque es un peligro ya comprobado. El informe es claro: no existe una inhabilitación psiquiátrica permanente", afirmó el jurista.

Valerio sostiene que la pena aplicable oscila entre 10 y 20 años de prisión.

Según el abogado, si el juez valora la existencia de problemas psiquiátricos, estos deberán ser tratados bajo un régimen de internamiento, pero cumpliendo el tiempo de la pena en un centro especializado.

Antecedentes del caso

El suceso ocurrió en julio de 2025, cuando Pumarol Fernández atacó con un arma blanca a varias personas. En el incidente falleció la señora Ivonne Handal Abugabir, de 70 años. Resultaron heridos el padre del agresor, Guillermo Pumarol; la cuidadora Teresa Fabián Heredia; y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.

El proceso se encamina bajo las directrices del Código Penal, que establece medidas de seguridad específicas para casos que involucren salud mental, garantizando que el internamiento no sea inferior al mínimo de la pena imponible por la infracción cometida.