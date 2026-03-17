Destacan avances en protección de puertos dominicanos y advierte sobre amenazas del narcotráfico

Un experto internacional en administración naviera y autoridades del sistema portuario dominicano destacaron el lunes los avances en la protección de los puertos del país, aunque advirtieron que el narcotráfico y la sofisticación tecnológica de las organizaciones criminales representan actualmente uno de los principales riesgos para la seguridad marítima y portuaria.

Las consideraciones se abordaron durante el Desayuno de Listín Diario, encabezado por su director, Miguel Franjul, con la participación de Luis Musolino, experto en administración naviera y puertos; el contralmirante Segundo Ventura García, ARD, director del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP); el capitán de navío Francisco Sánchez Tapia, inspector general del CESEP, y el capitán Luis Federico Martínez Ruiz, director de operaciones.

Musolino valoró la estructura institucional que tiene República Dominicana para proteger sus puertos.

“Mi sensación es que República Dominicana en este sentido tiene una ventaja. Y es que tiene a Apordom, por un lado, que es un organismo más portuario, preexistente y tiene el CESEP que es un organismo técnico especializado. Por ejemplo, Uruguay y Argentina tienen la prefectura, que es un organismo como si fuera el CESEP especializado preexistente”, explicó.

Agregó que el país se encuentra entre los más organizados de la región en materia portuaria.

“Y mi sensación es que Dominicana es de los más seriecitos (de la región). Tiene un organismo muy serio que viene recapacitándose”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que las organizaciones criminales evolucionan constantemente y representan un desafío permanente para las autoridades.

“Diría que hoy probablemente la mayor amenaza sea el narcotráfico. Porque el narcotráfico tiene mejores armas que las fuerzas armadas de muchos países”, señaló el experto argentino.

Musolino explicó que el contexto regional también incide en el panorama de seguridad.

“Y en este momento está convulsionado porque México está en una situación especial, después del señor Mencho. Uruguay está en una situación especial. Colombia y Venezuela tienen lo suyo. Ustedes tienen al lado Haití. Mi sensación es que la frontera terrestre es más porosa”, dijo.

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El especialista agregó que los grupos criminales suelen adelantarse a las autoridades.

“Los malos, suelen estar un paso adelante nuestro. Ahora usan inteligencia artificial para hacer sus cosas”, indicó.

También advirtió que estas organizaciones cuentan con recursos suficientes para reclutar especialistas.

“Cualquiera de estos grupos dicen, ‘Bueno, necesitamos a un físico, a un químico, un experto militar o lo que fuera.’ Las mentes más brillantes, ¿qué precio tiene? Y si no tiene un precio en dinero, será otra cosa. Ese el peligro porque pueden contratar a cualquiera y pueden corromper a los gobiernos”, expresó.

Reacción rápida y trabajo de inteligencia

Ante estos desafíos, el director del CESEP, contralmirante Segundo Ventura García, explicó que el organismo cuenta con unidades especializadas y equipos tecnológicos para la protección de los puertos.

Indicó que el CESEP dispone de una unidad de reacción rápida equipada con tecnología moderna.

El organismo cuenta, además, con drones acuáticos para inspecciones submarinas y buzos especializados entrenados para intervenir en situaciones de riesgo.

Según explicó, el personal recibe capacitación constante para mantener sus capacidades operativas.

Sobre la preparación tecnológica de las organizaciones criminales, Ventura García indicó que la respuesta de las autoridades se basa principalmente en el trabajo de inteligencia.

“Básicamente el frente se hace con inteligencia anticipada. Nosotros tenemos un equipo de inteligencia que coopera o trabaja directamente con los demás equipos de inteligencia nacionales, llámese J2, DNCD, DNI y también tenemos colaboración y compartimos informaciones con diferentes países de la región, Estados Unidos, que siempre nos apoya en eso y tratamos de estar un paso adelante de los delincuentes”, afirmó.

Agregó que el combate contra el crimen organizado es una dinámica permanente.

“Siempre es el tema de juego, del gato y el ratón, tú me buscas, yo te busco. Pero sí, nosotros con inteligencia siempre tratamos de estar un paso adelante de los delincuentes”, dijo.

Seguridad y protección portuaria

Musolino explicó que las normas internacionales diferencian entre seguridad y protección en el ámbito portuario.

Señaló que, para el código internacional, la seguridad se refiere a la seguridad industrial y a la prevención de accidentes dentro de las instalaciones.

Esto incluye el uso de equipos de protección personal como cascos, guantes o procedimientos para evitar incidentes durante las operaciones.

La protección, en cambio, está relacionada con la prevención de delitos o amenazas contra los buques y las instalaciones portuarias.

El código identifica nueve tipos de amenazas principales. Entre ellas están los daños a buques o instalaciones mediante explosivos, sabotaje o incendios; la captura de buques o el secuestro de personas; la manipulación indebida de la carga; el acceso no autorizado a puertos o barcos, incluyendo polizones; el contrabando de armas o equipos de destrucción masiva; el uso del buque para transportar atacantes; el uso del buque como arma; el bloqueo de accesos terrestres o marítimos; y los ataques químicos, biológicos o nucleares.

Aunque el código no menciona directamente el narcotráfico, este se incluye dentro del contrabando de mercancías prohibidas.

Mercancías peligrosas y normativa

Durante el encuentro también se presentó el libro “Mercancías peligrosas en los puertos”, elaborado a solicitud del CESEP para fortalecer la capacitación técnica del personal portuario.

El experto en administración naviera y puertos, Luis Musolino.RAUL ASENCIO/LD

El texto aborda la Ley 262-43 sobre explosivos y la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, integrándolas con el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG).

El libro presta especial atención al nitrato de amonio, una sustancia utilizada en fertilizantes y en la industria minera para fabricar explosivos.

La legislación dominicana establece que los explosivos que llegan al país solo pueden permanecer 24 horas en el puerto. Después deben ser entregados a un organismo del Ministerio de Defensa para su custodia hasta que el usuario final los retire.

Musolino explicó que la ley de 1943 clasifica el nitrato de amonio como explosivo, aunque técnicamente está catalogado como un material comburente.

Advirtió que el manejo inadecuado de esta sustancia puede provocar tragedias.

Recordó que el 4 de agosto de 2020 ocurrió una explosión en el puerto de Beirut, donde se almacenaban miles de toneladas de nitrato de amonio, provocando una catástrofe que destruyó gran parte de la ciudad.

El experto señaló que uno de los objetivos del libro es evitar que una situación similar pueda ocurrir en puertos dominicanos.

El contralmirante Ventura García afirmó que la obra será utilizada como una herramienta clave para la formación del personal del CESEP.

“Diría que la puerta de circulación del libro del profesor es una herramienta que nosotros la vamos a utilizar y es indispensable. Y que le va a dar otro giro a lo que es la capacitación técnica de nuestros miembros”, expresó.

La publicación también marca el inicio de la biblioteca institucional del CESEP, creada el 12 de marzo de 2026 como parte de los esfuerzos para fortalecer la profesionalización y la formación académica del organismo.