Evangélicos piden al Gobierno a adoptar medidas económicas ante impacto de crisis internacional

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) exhortó al Gobierno dominicano a tomar medidas económicas y sociales preventivas frente a los posibles efectos que podría generar en el país la actual crisis internacional marcada por las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La entidad que agrupa a diversas organizaciones y denominaciones evangélicas expresó, que la situación geopolítica internacional ya comienza a generar preocupación en economías dependientes de la importación de energía, como es el caso de la República Dominicana, por lo que considera prudente que las autoridades activen mecanismos de protección económica y social para mitigar sus posibles efectos en la población.

El presidente de la entidad religiosa, Feliciano Lacen Custodio, manifestó que la población espera respuestas responsables y oportunas que permitan preservar la estabilidad económica y proteger especialmente a los sectores más vulnerables.

“Desde el Codue nos identificamos con el clamor de la población que observa con preocupación el desarrollo de esta crisis internacional. Entendemos que es momento de que el país adopte medidas preventivas que permitan enfrentar cualquier impacto en el costo de la vida y en la economía nacional”, expresó Lacen Custodio.

El líder evangélico señaló que un posible aumento en los precios del petróleo tendría un efecto directo sobre la economía dominicana, debido a que el país es un importador neto de combustibles. Explicó que esta situación podría reflejarse en el aumento de los costos de la energía eléctrica, el transporte y los alimentos.

Asimismo, indicó que, aunque la República Dominicana no tendría una implicación militar directa en el conflicto, sí podría verse afectada por cambios en las alianzas internacionales, fluctuaciones en los precios de materias primas y ajustes en las dinámicas del comercio global.

El pastor Feliciano Lacen recomendó a las autoridades: monitorear de manera constante la evolución de la situación internacional, fortalecer políticas de diversificación energética que permitan reducir la dependencia del petróleo importado, mantener atención a la seguridad ciudadana y los puntos fronterizos bajo estricta vigilancia.

Además, dar un apoyo inmediato al campo para trabajar un acompañamiento con la agricultura hogareña, que es la agricultura que garantiza la sostenibilidad alimentaria, trabajar en serio con la tecnificación a la agricultura de todos los grandes y pequeños productores, e incentivar y apoyar las cooperativas para que esos agricultores puedan mantener la capacidad de producción y la unidad en la misma.

Aseguró que solamente con el mecanismo de agricultura tecnificada, apoyo a la agricultura hogareña de sostenibilidad alimentaria y abriendo más cooperativas rurales para que sean de impacto ante las amenazas globales que hoy vive el mundo, la República Dominicana podrá producir más del 90% de los alimentos que consumen los hogares dominicanos.

Feliciano Lacen Custodio afirmó que las iglesias evangélicas se mantendrán atentas a las decisiones que adopte el Gobierno y continuarán orando por la paz mundial.