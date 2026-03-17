Desmantelan red de ciberdelincuencia en Santiago; tres detenidos y equipos ocupados
Los detenidos son dos dominicanos y una venezolana
Miembros de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron varios allanamientos en el sector Nivaje, específicamente en la avenida Francisco Bidó, donde desmantelaron una presunta red dedicada a la ciberdelincuencia.
De acuerdo con la portavoz de la policía en Santiago, Fiordaliza Popa, las intervenciones fueron encabezadas por agentes adscritos a la Subdirección de Inteligencia (INTEL) en esta ciudad.
En un primer operativo fue detenido Argenis Francisco Rosario, alias “Colita”, a quien se le ocuparon cinco teléfonos celulares, dos vehículos y dinero en efectivo en distintas denominaciones, presuntamente utilizados en las actividades ilícitas.
En un segundo allanamiento resultaron arrestados Yangel Alberto Rosa Bonifacio, alias “Piquilao”, y Paola Valentina Pacheco Malaver, de nacionalidad venezolana.
En esta intervención fueron incautados dólares, equipos tecnológicos, incluyendo una computadora de escritorio, una laptop y varios dispositivos móviles.
Según las investigaciones preliminares, los detenidos operaban mediante esquemas fraudulentos a través de plataformas digitales.
Las autoridades informaron que los equipos ocupados serán sometidos a análisis forense digital como parte del proceso investigativo.
Tanto los detenidos como las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.