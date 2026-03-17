Autoridades citan baja presencia de polizones en terminales marítimas dominicanas

El fenómeno del polizonaje en los puertos dominicanos ha disminuido considerablemente desde hace casi dos décadas, luego de la aprobación de una legislación específica y el fortalecimiento de los controles portuarios, según explicaron expertos y autoridades durante el Desayuno de Listín Diario.

Durante su intervención, Luis Musolino, experto en administración naviera y de puertos, explicó que la legislación dominicana establece una diferencia clara entre el polizón y el polizón frustrado, lo que determina cuándo se configura el delito.

“La ley 42607, lo que hace es definir al polizón como el individuo que logra subir al buque sin tener permiso para ello, y se transforma en polizón, si se lo descubre en el momento posterior a que sale del puerto”, señaló.

Explicó que si la persona es descubierta antes de que el buque abandone el puerto, la situación cambia desde el punto de vista legal.

“Si lo toma, si lo captura, en el puerto o en la instalación portuaria, por eso es que lo llaman polizón frustrado. Para que sea polizón tiene que salir del puerto, en el buque”, explicó.

Añadió que incluso si la persona ya está dentro de la embarcación, el delito no se configura todavía.

“Y está un día a bordo del buque. Todavía no es polizón. En el momento en que el buque zarpa y sale del puerto, si lo descubren ahí, en ese momento, al salir del puerto, según la ley es polizón. Si lo descubren antes, es polizón frustrado”, indicó.

En ambos casos, la ley establece sanciones similares.

“La pena para el polizón es de seis meses a dos años. Para el polizón frustrado de seis meses a dos años”, precisó Musolino.

Sin embargo, explicó que el delito puede agravarse dependiendo de las circunstancias.

“¿Cuándo es delito agravado? por reincidencia. La reincidencia, técnicamente, es cuando tiene una condena previa”, dijo.

Según explicó, este elemento no siempre se aplica debido a la lentitud de los procesos judiciales.

“De lo contrario, no. Pero la justicia está un poco lenta en eso, un poco tranquila. Entonces, es difícil”, comentó.

No obstante, existe otro tipo de reincidencia que puede aumentar la gravedad del delito.

“Pero hay otra reincidencia que es la más interesante y es que tenga un cómplice que sea uniformado, policía, militar o funcionario portuario. Entonces, si hay un cómplice con estas características, pasa a ser delito agravado de dos a cinco años después”, explicó.

Musolino recordó que el polizonaje fue un problema importante en República Dominicana hasta mediados de la década del 2000.

“Hasta 2006, principio de 2007, era un problema (en República Dominicana). El país había sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos, precisamente porque se encontraban con muchos polizontes”, señaló.

Indicó que la situación comenzó a cambiar a partir de reformas institucionales y legales impulsadas en ese momento.

“En ese año se trabajó el CESEP trabajó muy bien, se impulsó la ley de 2007, la ley del polizón, y eso bajó casi a cero”, afirmó.

Desde entonces, el fenómeno ha permanecido bajo control.

“Y después se mantiene hasta ahora algunos de vez en cuando. Pero hoy no es un problema”, agregó.

Motivaciones del polizonaje

El inspector general del CESEP, capitán de navío Francisco Sánchez Tapia, explicó que detrás del polizonaje pueden existir distintas motivaciones, por lo que cada caso debe analizarse de forma particular.

“El tema de polizonaje tiene que ver mucho con la motivación, con la razón de por qué es el polizonaje”, señaló.

Indicó que en muchos casos se trata de personas que buscan salir del país en busca de mejores oportunidades.

“Porque usted puede ser una persona que trate de buscar mejor vida”, expresó.

Sin embargo, advirtió que no siempre se trata de ese tipo de situaciones.

Luis Musolino responde una pregunta al director del Listín Diario, Miguel Franjul.RAÚL ASENCIO/LD

“Pero al igual de la misma vía que se va a uno que te va buscando la mejor vida, puede ir uno oyéndole a la justicia de aquí”, explicó.

También señaló que algunos casos pueden implicar riesgos mayores desde el punto de vista de seguridad.

“Puede ir un polizón de alto perfil que puede ser un individuo que tenga otras intenciones en otros países y utiliza República Dominicana como puente”, afirmó.

Por esta razón, las autoridades portuarias mantienen vigilancia permanente en las instalaciones y en los buques que operan en el país.