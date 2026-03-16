Orlando Martínez: la voz que no pudieron silenciar

A cumplirse mañana un nuevo aniversario de la muerte de Orlando Martínez, la memoria del periodismo dominicano vuelve inevitablemente a su nombre. Su asesinato, ocurrido el 17 de marzo de 1975, no solo truncó la vida de un periodista brillante, sino que dejó una huella profunda en la historia política y mediática del país.

El periodista Martínez fue director de la revista ¡Ahora! y autor de la influyente columna Microscopio en el periódico El Nacional, donde se destacó por un estilo directo, incisivo y sin concesiones.

En sus textos, analizaba el poder, denunciaba abusos y señalaba las tensiones que atravesaban la vida política dominicana durante el período conocido como los " Doce años de Joaquín Balaguer".

Su estilo lo convirtió en una de las voces más críticas de la época, ya que también militó en el Partido Comunista Dominicano, desde donde reforzó su compromiso con las causas sociales y la defensa de los derechos humanos. Esa postura firme, sin embargo, lo colocó en el ojo de un clima político marcado por la persecución y la violencia.

La tarde del 17 de marzo de 1975, Orlando Martínez, se desplazaba en su vehículo en la avenida José Contreras, casi esquina Cristóbal de Llerena, en la zona universitaria de Santo Domingo, fue interceptado tras salir de la revista Ahora, por dos hombres armados y le dispararon en la cabeza.

El crimen, ejecutado en plena vía pública, fue atribuido posteriormente a una estructura vinculada a sectores militares y organismos de seguridad del Estado, que veían en Martínez, una voz incómoda por sus denuncias constantes contra la represión y los abusos de poder.

El asesinato provocó una profunda conmoción nacional y se convirtió durante décadas en uno de los símbolos más dolorosos de la represión política contra la prensa. Con el paso de los años, investigaciones judiciales lograron identificar y condenar a varios de los responsables, reabriendo el debate sobre uno de los crímenes políticos más impactantes del país.

Ahora, su figura ha trascendido más allá de las páginas que escribió y para muchos periodistas dominicanos Orlando Martínez representa la convicción de que la palabra puede ser una herramienta de denuncia, pero también un acto de valentía frente al poder.

Una obra para la historia

El periodista y escritor Manuel Nova presentó la novela histórica " Sable", una obra que reconstruye los acontecimientos que rodearon la vida y el asesinato del periodista Martínez.

La presentación se realizó en la sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, donde el autor explicó que el libro surge del interés de rescatar la memoria de uno de los periodistas más valientes del país y de reflexionar sobre el contexto político que rodeó su asesinato.

La obra plantea que el asesinato de Orlando Martínez no fue un hecho aislado sino parte de una operación político-militar organizada llamada “Sable”.

Durante el acto, Nova señaló que su intención no fue únicamente contar un episodio para la historia, sino contribuir a que las nuevas generaciones de periodistas jóvenes comprendan la importancia de la libertad de expresión y de hacer un periodismo crítico en la vida democrática.

"Escribir sobre Orlando Martínez no es solo un ejercicio literario; es una forma de preservar la memoria de un periodista que defendió la verdad en tiempos difíciles", expresó Nova.

La obra combina investigación documental, elementos narrativos, reconstruye el ambiente político de la época y los hechos que condujeron al asesinato.

Con Sable, Nova busca aportar una mirada literaria al crimen político más impactante de la historia periodística y política dominicana.

Asimismo mantener viva la memoria del periodista que se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión.