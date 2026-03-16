Línea 1 del teleférico de Santo Domingo y Santiago estarán fuera de servicio por mantenimiento

La Empresa Metropolitana de Transporte (MT) informó la suspensión de servicio de las líneas 1 del teleférico de Santo Domingo y de Santiago por mantenimiento anual programado.

En ese sentido, la línea 1 del teleférico de Santo Domingo que va desde Gualey, en el Distrito Nacional, hasta la avenida Charles de Gaulle en Santo Domingo Norte, estará fuera de servicio desde el 27 de marzo hasta el 5 de abril, por mantenimiento. En esta línea el servicio se reactivará el 6 de abril, por lo que se dispondrá del servicio de OMSA para movilizar los usuarios.

Mientras que la línea 1 del teleférico de Santiago saldrá de servicio por mantenimiento programado desde 6 al 15 abril, reanudando sus servicios el 16 de abril.

En este caso se dispondrá también de una ruta alterna del servicio de OMS, desde la Terminal Central, estación Emiliano Tardif y la estación Renee Klang de Guzmán.