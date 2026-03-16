El Indomet prevé algunas lluvias y advierte por fuerte oleaje

Este lunes, en horas matutinas, seguirán presentándose algunos chubascos o aguaceros locales hacia la costa caribeña, el noreste, norte y la Cordillera Central, producto del paso de una vaguada en niveles bajos de la troposfera, de acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Sin embargo, conforme esta se aleje del país, las condiciones del tiempo pasarán a ser dominadas por el sistema anticiclónico y se prevé que las lluvias se reduzcan a chubascos aislados durante la tarde en la Sierra de Bahoruco, la zona norte de San Cristóbal, así como localidades de Sánchez Ramírez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, Dajabón, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata. En la noche, otros chubascos aislados se esperan en la zona costera del suroeste, sureste y noreste del territorio dominicano.

Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, tornándose frescas durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas de montañas y valles del interior, donde podrían ocurrir nieblas o neblinas nocturnas y matutinas.

En el Gran Santo Domingo; nubes aisladas, incrementándose ocasionalmente y algún chubasco aislado. Luego, mayormente despejado.

“Mañana martes, en horas matutinas, se producirán chubascos aislados hacia localidades de la costa caribeña, mientras el resto del país se mantendrá con tiempo predominantemente estable por la incidencia del sistema de alta presión. No obstante, durante la tarde, el calentamiento diurno y la interacción del viento con la orografía generarán incrementos de la nubosidad hacia poblados de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Monseñor Nouel, San Cristóbal, La Vega y Santiago sur hasta las primeras horas nocturnas”.

Fuerte oleaje

Tanto en la costa atlántica como en la caribeña, el Indomet recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a viento y oleaje peligroso.