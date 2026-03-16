A seis meses del asesinato de empresario español determinan que sicarios cobraron RD$400,000

Una fuente policial reveló que el empresario español Antonio Jiménez López, de 78 años de edad, asesinado en el distrito municipal de Maizal, en Esperanza, provincia Valverde, ya había sido blanco de intentos de sicariato antes de su muerte.

Las investigaciones preliminares indican que en ocasiones anteriores los presuntos atacantes habrían intentado ultimarlo, pero no lograron concretar sus planes.

Los sicarios acordaron cobrar cuatrocientos mil pesos, de los cuales recibieron la mitad previo al crimen y la otra después de concretarlo, estos datos fueron revelado por las autoridades policiales dominicanas, quien de manera conjunta con autoridades españolas, pudieron dar con los supuestos responsable de quitarle la vida al empresario extranjero.

Diego Pesquería, vocero de la Policía Nacional, indicó que la autora intelectual de la muerte de Antonio Jiménez López es la señora Patria Eridania Gómez Jiménez, quien "coordinó y financió el homicidio de su pareja sentimental, con quien procreó un hijo de 11 años de edad .

El fiscal de la provincia Valverde, Aneudy Tejada, sostuvo que por el suceso hay seis personas detenidas, incluida la esposa de la víctima, identificada como Patria Eridania Gómez Jiménez, de nacionalidad dominicana, oriunda de la comunidad de Hatillo Palma, provincia Monte Cristi

También están apresado Leonardo Cruz, Ángel Simeón Ramírez, Lorenzo Osoria López, Julio César López y Jesús Ramiro Fernández.

El fiscal el cadáver fue encontrado la mañana del sábado 20 de septiembre del 2025 , en el interior de su vehículo marca Bestune, modelo T55 Enjoy, color negro, en la localidad Trujillista del Palo Damajagua, distrito municipal de Maizal, provincia Valverde.

El representante del Ministerio Público explicó que las detenciones se produjeron luego de un proceso investigativo que permitió reunir evidencias para sustentar el caso ante los tribunales.

“Realizamos varios allanamientos dando seguimiento a esta investigación en la que una persona de nacionalidad española resultó muerta, logrando detener alrededor de seis personas que en las próximas horas serán sometidas a la acción de la justicia”, indicó.

El pasado viernes, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Valverde aplazó la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los seis imputados.

La audiencia fue pospuesta para el próximo jueves luego de que abogados de la defensa alegaron que no todos han sido formalmente notificados del expediente de solicitud de medida de coerción presentado por el Ministerio Público.