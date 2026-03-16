Conmemoran el 182 aniversario del retorno “triunfal” de Duarte

Un día como ayer, pero en el 1844, Juan Pablo Duarte regresó a República Dominicana, dos semanas después de la proclamación de la Independencia Nacional, el 27 de febrero.

En aquellos días, el patricio se encontraba desterrado del territorio nacional a causa del régimen haitiano y por sus aspiraciones de libertad. En su viaje por el mundo, junto a él partieron Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez con destino a Saint Thomas, de donde luego se movieron a Curazao.

Es por este motivo que el Instituto Duartiano y la Armada Dominicana se unieron en el santuario de las Tortugas Marinas en la base Sans Soucí, en Santo Domingo Este, para conmemorar los 182 años de aniversario del regreso “triunfal” de Juan Pablo Duarte, un 15 de marzo.

Entre las notas del Himno Nacional, el canto a Juan Pablo Duarte y el ondear de la bandera tricolor, se conmemoró el regreso “triunfal” del titulado padre de la patria.

El acto celebrado este domingo estuvo enmarcado por la presencia del cuerpo de marines con sus uniformes blancos y un grupo de los Caballeros Cielo, Mar y Tierra número 61.

El acto también coincidió con la despedida del buque escuela Juan Sebastián Elcano, de la Armada Española.

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, afirmó que el líder trinitario, tras la proclamación de la Independencia Nacional, regresó al país desde Curazao en la golera Leonor, capitaneada por el patriota Juan Alejandro Acosta, en horas de la noche del 14 de marzo de 1844, y desembarcó en la mañana de aquel histórico día 15.

"Tan pronto puso pie en tierra, junto a los próceres Juan Isidro Pérez y Pedro Alejandro Pina, desde la Fortaleza Ozama, dada la investidura de Duarte, se dispararon 21 cañonazos; luego se trasladó a la Plaza de Armas, donde fue proclamado jefe del Ejército de la República", relató Gómez.

En corroboración al regreso de Duarte hacia Santo Domingo marcado en la historia dominicana, el contraalmirante Juan Gilberto Núñez, inspector general de la Armada de la República Dominicana (ARD), destacó que la llegada de Duarte en 1844 no fue un simple retorno, sino que significó el factor necesario para reforzar el sentimiento patriótico y establecer las bases de la soberanía nacional.

"La Armada estuvo presente en las acciones que se suscitaron en la confirmación de la República; Juan Alejandro Acosta fue un digno y valiente trinitario que se esforzó para que se institucionalizara la Marina y surgiera el Estado dominicano", destacó el militar.

La conmemoración finalizó con la puesta de la ofrenda floral ante el monumento del patricio y, mientras las olas del mar Caribe chocaban con la costa, los participantes arrojaron en el agua flores rojas, blancas y azules que enmarcaron la fecha histórica.

Estudiar la vida de duarte

Durante la celebración de los 182 años de aniversario del retorno de Juan Pablo Duarte a República Dominicana, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, recomendó a la población estudiar la vida y trayectoria del destacado padre de la patria.

“Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que somos los más llamados a estudiar la vida de Duarte, para asumir la defensa de malos dominicanos que siguen teniendo presencia en la vida nacional, pero conspiran contra la soberanía nacional”, sostuvo Gómez.