Codue pide al Gobierno adoptar medidas económicas ante impacto la guerra EE UU, Israel e Irán

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) instó al Gobierno dominicano a tomar medidas económicas y sociales provisorias frente a las posibles impactos en el país de la actual crisis internacional marcada por las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Expresó que la situación geopolítica internacional inició la preocupación en economías dependientes de la importación de energía, como es el caso de República Dominicana, por lo que entiende que las autoridades activen mecanismos de protección económica y social para mitigar sus posibles efectos en la población.

Feliciano Lacen Custodio, presidente del Codue, expresó que la sociedad espera respuestas responsables y oportunas que permitan preservar la estabilidad económica y proteger especialmente a los sectores más vulnerables.

“Desde el Codue nos identificamos con el clamor de la población que observa con preocupación el desarrollo de esta crisis internacional. Entendemos que es momento de que el país adopte medidas preventivas que permitan enfrentar cualquier impacto en el costo de la vida y en la economía nacional”, manifestó Lacen Custodio.

Indicó que un posible aumento en los precios del petróleo tendría un efecto directo sobre la economía del país, ya que este viene actuando como un importador neto de combustibles. Según, Lacen Custodio esta circunstancia podría evidenciarse en el aumento de los costos de la energía eléctrica, el transporte y los alimentos.

Si bien la nación no tendría una implicación militar directa en el conflicto, sí podría verse afectada por cambios en las alianzas internacionales, fluctuaciones en los precios de materias primas y ajustes en las dinámicas del comercio global, explicó el líder evangélico.

Entre las recomendaciones que dio el pastor a las autoridades dominicanas se encuentran: el monitoreo constante de la evolución de la situación en el panorama internacional, el fortalecimiento de políticas de diversificación energética que permitan la reducción de la dependencia al petróleo importado, y la incentivación y apoyo a las cooperativas para que esos agricultores puedan mantener la capacidad de producción.