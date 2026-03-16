Cae abatido presunto antisocial buscado por muerte de joven en Santiago

La Policía Nacional informó que un presunto antisocial murió tras enfrentar a tiros a agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim), mientras era buscado por su vinculación con la muerte de una joven de 18 años y las heridas ocasionadas a su pareja, en un hecho ocurrido el pasado 12 de marzo en el sector La Yuca de Quinigua, en Santiago Oeste.

El fallecido fue identificado como Carlos Ignacio Arias Ferreiras, alias “Carlito” o “Peluca”, quien resultó herido durante un enfrentamiento con agentes policiales que intentaban ejecutar la orden de arresto No. 2026-AJ0020338-004 en su contra.

Posteriormente, murió mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud.

Según el informe policial, Arias Ferreiras estaba implicado en el ataque armado ocurrido en la madrugada del 12 de marzo, cuando varios individuos llegaron en dos motocicletas a la residencia de las víctimas y, tras forzar la puerta de la vivienda, realizaron múltiples disparos hacia el interior.

En el hecho murió la joven Luz Franchesca Álvarez Abreu, de 18 años, mientras que su pareja Yadiel Eliel Rodríguez, de 22, resultó herido de bala.

Durante el operativo, a Arias Ferreiras se le ocupó una pistola Zoraki modificada calibre 9 milímetros sin documentos, presuntamente utilizada para atacar a los agentes.

También le fueron ocupadas 72 porciones de marihuana, cuatro porciones de cocaína, una balanza y una motocicleta, que habría sido utilizada durante la comisión del hecho.

La institución indicó que, al ser depurado en los archivos policiales, el occiso figuraba con registros por robo, disparos al aire, intento de agresión y un sometimiento por herir de bala a otro individuo en el año 2023.

Arrestado

En relación con el caso, fue arrestado José Miguel Rojas Rodríguez, alias “Ñiñín”, mediante la orden judicial No. 2026-AJ0020338-001, por su presunta participación en el ataque. Al momento de su detención se le ocupó una pasola utilizada en el incidente.

De acuerdo con el reporte policial, Rojas Rodríguez posee cinco registros en el sistema, entre ellos por porte ilegal de armas, chasis limado, robo y violación sexual.

Prófugos

Las autoridades informaron que continúan prófugos Yonny Reynoso, alias “Bebo”, y José Alfredito Sánchez Abreu, alias “El Papa”, señalados como presuntos participantes en el ataque.

La Policía Nacional indicó que mantiene activas las labores de búsqueda y captura para ponerlos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan ampliando las investigaciones para esclarecer completamente el caso.