Aumentan intentos de entrar a EEUU con documentos falsos en puertos fronterizos

En McAllen, Texas, las autoridades estadounidenses de los puertos de entrada internacionales que limitan con México han detectado un nuevo patrón entre quienes intentan ingresar irregularmente al país: el uso de visas y pasaportes fraudulentos.

El director de Aduanas en el puerto de entrada de Hidalgo, Texas, Carlos Rodríguez, aseguró que los documentos falsificados han aumentado en los últimos meses, en medio de la reducción de la entrada ilegal por la frontera sur.

“Hemos visto un incremento de visas fraudulentas porque ya el ingreso ilegal a los Estados Unidos ha disminuido bastante”, explicó Rodríguez. “Entonces lo que ahora tratan de hacer (los migrantes) es venir con estos documentos fraudulentos”.

Uno de los métodos más comunes consiste en utilizar documentos auténticos a los que se les sustituye la fotografía por la de otra persona con rasgos similares.

“El documento sí es un verdadero tormento, porque sustituye la foto de la persona que tenga un parecido. “Hay dos cosas aquí. El documento puede ser bueno y válido, pero a la foto está sustituida”.

En otros casos, los documentos son completamente falsos. Sin embargo, las autoridades cuentan con herramientas tecnológicas para detectar las irregularidades. Las visas y pasaportes incluyen chips electrónicos con información que puede ser verificada en los sistemas del gobierno estadounidense.

“Esa información nosotros la tenemos establecida porque la visa o el pasaporte que fue dado por el departamento de Estado tiene estas características de seguridad que nosotros utilizamos para ver que ese documento sí es auténtico”, explicó.

Rodríguez también explicó que algunos documentos fraudulentos son copias muy elaboradas: “Hay veces que hacen copias de copias y son muy buenas copias”, dijo.

Cuando las autoridades detectan un documento fraudulento, el destino de la persona depende de varios factores, incluido su historial migratorio.

“Todo depende de las circunstancias en la entrevista”, indicó el director de Aduanas. Si se trata de la primera vez que alguien intenta cruzar con documentos falsos, esa situación puede ser tomada en cuenta. En otros casos, pueden presentarse cargos federales o la persona puede ser devuelta a México.

El procedimiento, explicó, es similar al que se aplica en los aeropuertos cuando un viajero llega con documentos irregulares.

Aunque no existe una cifra exacta sobre el incremento de estos casos, Rodríguez afirmó que el fenómeno es visible: “No tenemos un por ciento (de aumento), pero hay semanas que no hay, hay semanas que sí hay, pero sí se ha visto el incremento en documentos fraudulentos”.

El funcionario señaló que los intentos con visas falsas se registran con mayor frecuencia en los cruces terrestres porque, del lado mexicano de la frontera, existen lugares donde se venden estos documentos fraudulentos.

Rodríguez habló con periodistas latinoamericanos que visitaron el puerto de Hidalgo como parte de un programa de cobertura sobre inmigración organizado por el Departamento de Estado estadounidense y la firma de periodismo Inquire First.

Los puertos de entrada del sur de Texas manejan un intenso flujo de viajeros. Solo en los tres principales cruces de la región —Hidalgo, Pharr y Anzaldúas— las autoridades procesan más de 2.5 millones de peatones al año.

Además, cada año cruzan por esos puntos 4.5 millones de vehículos, que transportan a más de nueve millones de pasajeros.

“El puente o la aduana de Hidalgo es sumamente importante y muy ocupado”, afirmó Rodríguez.

Entre quienes cruzan diariamente también hay cientos de niños, niñas y adolescentes. En promedio, entre 700 y 800 menores pasan por estos puertos de entrada de forma regular.

Muchos de ellos son ciudadanos estadounidenses que viven en México, principalmente en Reynosa, Tamaulipas, y cruzan la frontera cada día para asistir a la escuela en Estados Unidos.

“Tenemos gente que vive en Estados Unidos, trabaja en Reynosa y hay gente que vive en Reynosa y trabaja en Estados Unidos o muchos de esos padres viven en Reynosa. Y sus hijos son ciudadanos americanos que vienen a ingresar aquí a la escuela”, explicó Rodríguez.