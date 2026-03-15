“Mujer Inquebrantable” promueve salud integral femenina

A propósito del mes de la mujer fue celebrado este domingo el taller “Mujer Inquebrantable”, una iniciativa orientada a impulsar el cuidado integral de la salud femenina.

La actividad estuvo a cargo de la psicóloga clínica Nadieska Núñez de Nova, junto a la ginecóloga obstetra Francisca Aquino, quiénes brindaron orientaciones dirigiendo la prevención de trastornos mentales y afecciones físicas que pueden impactar la calidad de vida de las mujeres.

Durante el acto, Núñez de Nova explicó que el objetivo del taller es ofrecer herramientas de psicoeducación para que las mujeres puedan comprender la importancia de cuidar su bienestar en todos sus aspectos.

“Es básicamente dar psicoeducación a nivel general e integrar a las mujeres sobre qué tienen que cuidar y cómo pueden tener un protocolo preventivo para evitar trastornos mentales o cualquier tipo de disfunción orgánica o psicológica”, expresó.

La especialista destacó además que la salud femenina debe entenderse de manera integral, abarcando no solo el aspecto físico, sino también el emocional y espiritual.

“Es importante que la mujer comprenda que su salud no es solo un aspecto; es física, emocional y espiritual. Estas tres esferas deben aprenderse a combinar para identificar crisis en cada etapa de la vida y saber qué hacer en el momento preciso para evitar enfermedades que pueden conducir a discapacidades tanto mentales como físicas”, afirmó.

Por su parte, Aquino destacó que muchos padecimientos pueden evitarse si las mujeres reciben orientación oportuna y adoptan hábitos saludables desde etapas tempranas.

“Muchos de estos padecimientos, con una orientación adecuada, pueden evitarse. Así como una mujer puede desarrollar diabetes o hipertensión, también puede identificar cambios en su estilo de vida antes de que aparezcan estas enfermedades y alejar o eliminar complicaciones”, señaló.

Además, subrayó la importancia de fomentar la educación y el autocuidado desde la adolescencia.

“En etapas tempranas es el momento de conocernos, de asumir un compromiso y una responsabilidad con nosotras mismas, de crear hábitos de cuidado, de formación y de entrega que luego nos acompañen en la vida adulta”, puntualizó.

Interés de conocer

“Mujer Inquebrantable” reunió a decenas de participantes interesadas en fortalecer su bienestar y adquirir herramientas para prevenir enfermedades físicas y emocionales, reafirmando la importancia de la educación y la orientación como pilares para el desarrollo integral de la mujer.