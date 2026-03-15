Lluvias aisladas en algunas provincias este domingo

El transporte de nubosidad provocado por el viento del este hacia el territorio nacional estará generando, durante la mañana de este domingo, incrementos nubosos ocasionales acompañados de lluvias aisladas sobre las provincias de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez y Hermanas Mirabal.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que para horas de la tarde, se prevén algunos nublados asociados a la nubosidad arrastrada por el viento, los cuales podrían provocar lluvias aisladas en localidades de Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan y Elías Piña.

En la noche, una débil vaguada se aproximará al área de pronóstico, favoreciendo nuevamente la ocurrencia de lluvias dispersas en La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez y Barahona.

Para mañana lunes, se esperan algunas precipitaciones durante las primeras horas del día, principalmente en comunidades del suroeste, especialmente en Barahona y Pedernales. En el resto del país predominarán condiciones de nubes dispersas a cielo mayormente despejado, debido al bajo contenido de humedad en la masa de aire que nos cubre. No obstante, podrían registrarse lluvias muy aisladas en poblados cercanos a sistemas montañosos del noreste y la cordillera Central.

Las temperaturas continuarán frescas durante la noche y la madrugada, en especial en zonas montañosas y valles del interior.

En el Gran Santo Domingo: nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.