80 % de dominicanas cree que las labores domésticas limitan su crecimiento profesional y personal

Realizar los quehaceres del hogar, cuidar a los hijos, a personas mayores o enfermas, así como encargarse de la planificación de actividades, citas médicas y otras tareas no remuneradas, limita las oportunidades de crecimiento personal y profesional del 80 % de las mujeres dominicanas.

Así lo dio a conocer la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, quien explicó que el dato fue obtenido a partir de una consulta nacional, realizada por la institución que dirige, a 3,747 mujeres dominicanas. El mismo tenía el objetivo de “comprender mejor las realidades, desafíos y prioridades de las mujeres en todo el territorio”.

Otro de los hallazgos establece que más de tres cuartas partes de las mujeres indicaron que el acceso a un empleo estable y digno continúa siendo un desafío importante.

Como punto favorable, la ministra resaltó que en el último año el 82.2 % de los nuevos puestos de trabajo creados correspondió a mujeres y que la tasa de ocupación alcanzó el 63.1 %, lo que refleja una mayor inserción femenina en el mercado laboral.

“Mirando hacia el futuro, la República Dominicana mantiene su compromiso de fortalecer el liderazgo de las mujeres y expandir el Sistema Nacional de Cuidados”, dijo la ministra durante su participación en la 70.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York.

Violencia contra las mujeres

La consulta realizada con el objetivo de presentar sus hallazgos ante las Naciones Unidas también estableció que el 63 % de las mujeres identificó el temor a represalias como la principal barrera para denunciar situaciones de violencia.

“Creemos firmemente que las mujeres no pueden participar plenamente en la vida pública si no viven libres de violencia. Por esta razón, el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, protección y acceso a la justicia sigue siendo una prioridad central de nuestra agenda nacional”, dijo.