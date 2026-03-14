Realizan operativo gratuito detección de glaucoma, enfermedad que afecta el 4% de la población

El Instituto contra la Ceguera por Glaucoma (Incocegla) realiza todo el mes de marzo una jornada gratuita de detección de glaucoma, enfermedad que afecta el 4% de la población dominicana.

La jornada, dirigida por el doctor Tomás Vargas, director de Incocegla, se lleva a cabo en el sector de Cristo Rey, en el denominado instituto de la cegera.

Los pacientes reciben chequeos oftalmológicos, exámenes de presión ocular, recetas y muestras de medicamentos gratis.

Esta enfermedad es un riesgo latente en los dominicanos, con un “4% de la población” padeciendo de ella, según los doctores Tomás Vargas y Marlen Terrero (ambos directivos del centro médico). Explicaron que la enfermedad conlleva síntomas poco identificables, como molestia en los ojos y una ceguera completa en su última etapa.

Doctor Tomás Vargas, director y fundador del Instituto.Leonel Matos

“La glaucoma es conocido como el ladrón silencioso de la visión. Muchas personas pueden padecerlo durante años sin darse cuenta. Más del 4% del país lo sufre, mayormente en personas mayores de 40 años, y cuando aparecen los síntomas, el daño visual ya puede ser irreversible”, informó el galeno.

“76 millones de personas en el mundo padecen de glaucoma, una enfermedad ocular que daña el nervio óptico; muchos pacientes reciben una detección tardía y por ello hacemos esta actividad”. aseguró el doctor Tomás Vargas, director del departamento de glaucoma del instituto.

La especialista Marlen abordó las alertas visuales que no podemos ignorar porque pueden ser indicadores de una enfermedad y la importancia de no automedicarse para evitar problemas irresolubles.

“Esta es la principal causa de ceguera a nivel mundial; un signo de alerta es tener dificultades para ver, ojos rojos o dolor de cabeza; son indicios poco comunes y los pacientes normalizan automedicarse, eso no está bien porque hay medicamentos como ciertos antialérgicos, esteroides y antidepresivos que pueden aumentar la presión ocular o una crisis aguda”, afirmó la doctora.

Marlen Terrero enfatizó el acompañamiento de profesionales en la salud mental para pacientes de glaucoma con diagnóstico irreversible, aparte de la familia, que es un pilar fundamental.

“El diagnóstico puede generar estrés y preocupación cuando el paciente se entera de que es una enfermedad que alcanza la incapacidad visual; nosotros les damos todas las indicaciones e invitamos a la familia a estar presentes en el proceso y, en caso de daños avanzados, trabajamos de la par con un profesional de la salud mental en psicología o psiquiatría”, dijo la doctora Terrero.

La directora invitó a la población a participar este mes en los chequeos gratuitos para beneficio de la salud visual.

“El mes de marzo tenemos esta jornada; invitamos a los pacientes dominicanos a acudir de lunes a viernes de 12 a 3 de la tarde para toma de presión intraocular de manera gratuita”.

Las farmacéuticas voluntarias están en la sala de espera donde retiraron varios asientos para que coloquen puestos con muestras de medicamentos y esperan que los pacientes les faciliten sus recetas para entregarles sus medicaciones.

“Tenemos un personal amplio con más de 100 profesionales para esta actividad; las enfermeras de cirugía y las secretarias de servicio al cliente están en la entrada asistiendo a los pacientes, las farmacéuticas en sus puestos y los doctores en sus consultorios. Vienen doctores de diferentes centros del país a lo largo del mes para contribuir con el país; muchas personas no saben que sufren de esta enfermedad”, explicó Vargas.

Pacientes

Percida Tejeda tiene 56 años y esta es su segunda cita médica con glaucoma diagnosticado. Fue recibida en la jornada del instituto donde recibió “un muy buen trato” y le explicaron que puede retirar su medicamento (con pago) el lunes porque no lo tienen disponible en los estantes.

“El doctor me explicó que si llevo el control de la gota al pie de la letra, no voy a tener ningún problema con mis ojos y me voy a recuperar”, dijo.

María Rodríguez comentó que fue a revisión por una molestia en el ojo y con el pánico de pasar por lo mismo que su madre: “Ella fue paciente de glaucoma hace tres años y fue un proceso duro para la familia, aunque se pudo recuperar gracias a Dios”, así que fue a consulta.

La atención médica "fue muy buena", le recetaron su medicación y la obtuvo en los puestos farmacéuticos. “Les recomiendo a todos los que no han venido que lo hagan; la vista es uno de los órganos más importantes y se está sufriendo de muchos problemas”.