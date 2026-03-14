FLACSO RD inicia 40 aniversario con programa internacional “Caminhos Amefricanos” de Brasil

FLACSO República Dominicana acogió la octava edición de “Caminhos Amefricanos”, una iniciativa de cooperación Sur-Sur coordinada por el Ministerio de Igualdad Racial de Brasil y la Universidad Federal de Maranhão que promueve la movilidad académica, la producción de conocimiento afrocentrado y el diseño de políticas públicas para la equidad racial en la región.

Durante dos semanas, 86 estudiantes, docentes e investigadores de ambos países vivieron una experiencia inmersiva en la cultura y la historia afrodominicana. Programa implementado en el país con la colaboración del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), institución co-anfitriona.

Este tiempo les abrió espacio a la reflexión crítica, la difusión de buenas prácticas educativas y el análisis de experiencias comparadas sobre la participación política afrodescendiente, población que supera los 133 millones de personas en el continente.

La delegación brasileña fue encabezada por Kátia Régis, coordinadora de Igualdad Racial del MIR, quien definió esta cooperación como una herramienta política para confrontar la desigualdad, transformar saberes y memorias de la diáspora en políticas de buen vivir y dignidad.

Asímismo, Cidinalva Câmara, directora del programa y docente de la UFMA, resaltó la consolidación de esta plataforma como un puente científico y cultural que conecta a Brasil, América Latina, África y el Caribe.

Cheila Valera, directora de FLACSO República Dominicana, destacó que la alianza estratégica con el Gobierno de Brasil abre formalmente la agenda conmemorativa por los 40 años de la institución, la cual se extenderá hasta noviembre de 2026.

Además, señaló que este aniversario convoca a la comunidad académica a analizar los desafíos más apremiantes de la región y así proyectar una visión de futuro desde las ciencias sociales.

La apertura de la agenda académica estuvo a cargo del doctor Rubén Silié, viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), quien contextualizó del sistema colonial y los procesos de resistencia que cimentaron la sociedad dominicana.

De igual manera, Carlos Andújar, director general de Museos, disertó sobre la religiosidad popular y la herencia africana y taína, seguido de una visita a los Museos de Arte Moderno y de las Atarazanas Reales.

Por otro lado, en el salón de actos de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), fue celebrado el seminario internacional “Pensar lo afro para transformar”, con ponencias magistrales de Juan Miguel Pérez, inspirado en la obra de Paulo Freire, y de la historiadora Celsa Albert Batista.

El panel “Activismo y otros territorios” reunió a Yaneris González, Jonathan de Óleo, Roberta Chávez Brazobán, Carolina Mercedes y Janser de la Rosa, quienes compartieron experiencias sobre construcción de imaginarios culturales y prácticas educativas transformadoras.

En el Centro La Salle, los intercambistas integraron mesas técnicas para debatir sobre interseccionalidad, reparaciones históricas, políticas de equidad y el plan “Juventudes Negras Vivas”. Sesiones que fueron facilitadas por Cidinalva Câmara, Eraldo dos Santos (SEBRAE), la historiadora Anny Lafontaine (ISFODOSU) y la investigadora Anny Ocoró (CLACSO).

La delegación visitó sitios como las Ruinas de Engombe y el Ingenio de Boca de Nigua, entre otros lugares de interés histórico. La vivencia territorial incluyó la riqueza ancestral de los Congos de Villa Mella, los Guloyas y el Gagá de la 30, además de un intercambio en el Espacio devocional de Ramoncito y en Batey Nuevo, Quisqueya.

El recorrido concluyó en el Palacio Consistorial de San Cristóbal con el recibimiento del alcalde Nelson de la Rosa y saludos de Thomas Guillen, en representación del alcalde de Nigua Jorge Ortiz Carela.

El programa cerró en ISFODOSU con el foro “Ciencias Sociales y Equidad Racial”, que abordó la incorporación de la historia afrodescendiente en el currículo escolar desde la innovación pedagógica. En el encuentro participaron Carmen Gálvez, vicerrectora de ISFODOSU; la maestra Manuela Féliz; la académica Cidinalva Cámara; el investigador Darío Solano, con la moderación del historiador Raymundo González.