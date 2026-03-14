Conani: reforma busca adaptar ley a realidad de menores

Nueva reforma de la ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, busca adecuarla a las nuevas realidades de los niños, niñas y adolescentes para brindar mayor protección de acuerdo a las condiciones del menor.

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) realizó una reunión para explicar el proceso de reforma de la ley 136-03, así como los nuevos acápites que contendría este nuevo proyecto.

Como parte fundamental del proyecto, es priorizar las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo, vulnerabilidad o maltrato. Garantizando un ambiente de paz y armonía para su pleno desarrollo.

La fase inicial de este proceso desarrolló un diagnóstico técnico consultando a los autores que intervienen para salvaguardar a los niños, niñas y adolescentes, esto con el propósito de identificar las brechas normativas, institucionales y operativas que limitan la capacidad del Estado dominicano y del Sistema Nacional de Protección para que estos respondan de manera adecuada, coherente y efectiva a la realidad actual.

“La Ley es el código para el sistema de protección y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Establece los derechos de la niñez y la adolescencia. También define cuáles son las responsabilidades y el alcance de estas responsabilidades respecto al estado, la familia y la sociedad. Además, crea el Sistema Nacional de Protección”, manifestó Eva Rodríguez, consultora y del equipo de coordinación para el proceso de reforma de la Ley.

Para desarrollar un diagnóstico claro con enfoque integral, el Conani realizó un análisis normativo y documental que permitió incluir tratados internacionales rectificados por el país, la Alta Corte y el Comité de los Derechos del Niño para determinar un ambiente jurídico que corresponda a cada situación que pueda presentarse.

Además, se realizaron consultas y participación institucional con entidades públicas para que estas estén orientadas sobre los procesos y aportes de sus conocimientos para el desarrollo de la Ley que se espera reforzar.

Los derechos reconocidos en la Ley en calidad civil y de identidad destacan el derecho a la vida, al nombre y a la nacionalidad, identidad y la información. En lo familiar se encuentra vivir y desarrollarse en una familia, mantener relaciones cercanas con sus padres, abuelos y familiares.

Otros derechos son a la salud, educación, cultura, deporte, recreación, medio ambiente sano, expresar su opinión, ser escuchados y ser protegidos ante casos de abuso o violencia.

“El interés superior es que se hable del interés superior desde una perspectiva tripartita como derecho sustantivo, derecho a ser siempre protegido, a ser la prioridad y que en cada decisión que se tome, el niño sea el centro”, dijo.

“Como norma procesal, en el sentido de que es una especie de cedazo por donde tienen que filtrarse todas las decisiones. Toda acción, política pública tiene que pasar por el filtro del interés superior del niño y eso quiere decir que tiene que estar debidamente motivado para justificar por qué esa decisión cumple con el interés superior del niño”, expresó durante el encuentro con periodistas.

Para la toma de decisiones, al igual que el Conani, se integra el Instituto Nacional de la Atención Integral a la Primera Infancia (INAPI), Ministerio de Educación (Minerd), Ministerio de la Mujer (Mmujer), Ministerio de la Juventud (MJ), Ministerio de Salud Pública (MSP) y Servicio Nacional de Salud (SNS).

Además de SENASA, Programa Supérate, Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, Propeep, Procuraduría General de la República, Policía Nacional, Suprema Corte de Justicia, Conadis, Ministerio de Trabajo, Deportes, Cultura, Economía y la Dirección General de Migración.