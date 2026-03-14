Conaleche destaca avances del sector lechero en actividades Feria Ganadera

El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche) desarrolla diversas actividades y presenta los principales resultados de sus programas de apoyo al sector lechero dominicano en el marco de la 38.ª Feria Agropecuaria Nacional 2026, que se celebra del 12 al 22 de marzo en la Ciudad Ganadera.

Durante el evento, la institución cuenta con un vistoso stand donde técnicos y especialistas comparten con los visitantes información sobre las políticas y proyectos que impulsa para fortalecer la producción lechera y apoyar a los productores y transformadores del país.

Como parte de las actividades programadas, Conaleche realizará el Quinto Concurso Nacional de Yogur y el Octavo Concurso Nacional de Queso, que se desarrollarán en diferentes fechas durante la feria y concluirán con una ceremonia de premiación, seguida de una cata de quesos de producción nacional.

Asimismo, la institución impartirá capacitaciones sobre costos de producción de queso y formación para jurados de competencias lácteas, con el objetivo de fortalecer estos concursos y promover que las competencias de queso y yogur también se desarrollen en ferias regionales, incentivando la mejora de la calidad y las buenas prácticas entre los transformadores.

Durante la feria, Conaleche también presenta los avances de programas dirigidos a modernizar la ganadería lechera, entre ellos PROMEGAN, iniciativa orientada al mejoramiento genético del ganado mediante inseminación artificial, fortalecimiento de los pastos y acompañamiento tecnológico a los productores.

Este programa ha representado una inversión superior a los 700 millones de pesos, impactando directamente a cientos de productores del país.

El director ejecutivo de Conaleche, Luis Sánchez Falette, destacó que esta iniciativa constituye una de las principales apuestas para elevar la productividad del sector.

Tecnologías y asistencia técnica

Por su parte, Eric Rivero, asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, señaló que la iniciativa ha permitido llevar tecnología y asistencia técnica a cientos de productores.

“Esto se traduce en mayor productividad, mejor calidad de la leche y mayores oportunidades para las familias ganaderas”, indicó.

Como parte de los esfuerzos de modernización del sector, Conaleche también ejecuta un programa de tecnificación del ordeño, mediante el cual se han entregado alrededor de 370 máquinas de ordeño mecánico a pequeños productores.

Asimismo, impulsa el programa NOPROLAC, orientado a fortalecer y normalizar las prácticas de la industria láctea nacional mediante la promoción de estándares de calidad y buenas prácticas.