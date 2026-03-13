El PRM suspende a regidor de Nigua acusado de agresión sexual contra su nieta

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó que fue suspendido el regidor de Nigua, Ángel María Álvarez Peguero, quien está acusado de abuso sexual contra su nieta de 11 años.

En un comunicado, el partido oficialista indica que esta es la medida previa a la expulsión si el edil es condenado por un tribunal.

El jueves, el Juzgado de Atención Permanente de San Cristóbal impuso tres meses de prisión preventiva en contra del regidor Álvarez Peguero.

A continuación el comunicado íntegro

Informamos a los medios de comunicación y la ciudadanía en general, que ha sido suspendido de su militancia en este partido el señor Ángel María Álvarez Peguero (Enrique), actual regidor de Nigua, tras haberse agotado la primera etapa de un proceso disciplinario en su contra, con dictamen del Fiscal Nacional, señor Tony Rodríguez, tras confirmar la existencia de una acusación formal ante la justicia dominicana por abuso sexual de una menor de edad.

En tal sentido, el Fiscal Nacional ha determinado la suspensión de su calidad de miembro hasta tanto exista sentencia con el carácter de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que dará lugar a su expulsión definitiva.

Esta decisión se realiza en base al artículo 64 letra b y artículo 65 párrafo V de nuestros Estatutos.

El PRM condena toda acción que lacere la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes, no tolerará ningún tipo de conducta entre su miembros que sugiera la violencia y el abuso contra menores de edad y advierte que de presentarse denuncias de este tipo y sanciones judiciales, actuará en consecuencia separándoles de sus filas.