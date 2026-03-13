FEDDA, Omar Fernández y Listín Diario impulsarán “Cruzada por los Animales” en el Congreso Nacional

La Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (FEDDA), en conjunto con el senador Omar Fernández y el periódico Listín Diario, anunció el lanzamiento de la campaña “Cruzada por los Animales”, una jornada nacional de incidencia legislativa que será llevada en el Congreso Nacional.

La iniciativa busca impulsar la modificación y fortalecimiento de la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable.

La propuesta procura abrir un proceso de discusión legislativa que permita actualizar el marco legal para combatir el maltrato y promover políticas públicas que fortalezcan la protección de los animales en la República Dominicana.

La iniciativa fue anunciada este jueves durante la celebración del tercer aniversario de FEDDA, actividad en la que también se lanzó la campaña nacional “Denuncia el Maltrato Animal”, orientada a promover la denuncia responsable de casos de abuso, negligencia y violencia contra animales en todo el país.

La actividad estuvo encabezada por la presidenta de FEDDA, Lorenny Solano; el senador Omar Fernández, y el director de Listín Diario, Miguel Franjul.

La campaña busca sensibilizar a la ciudadanía, fortalecer la aplicación de la legislación vigente y fomentar una mayor conciencia social sobre la importancia de proteger a los animales, promoviendo la participación activa de la población en la denuncia de actos de maltrato.

Durante el evento, el senador Omar Fernández explicó que la reforma de la legislación de protección animal es un proceso que se ha venido impulsando desde hace varios años.

“Este proyecto de ley fue impulsado en 2021 y, aunque todos los legisladores han estado de acuerdo en la necesidad de reformar la legislación de protección animal, el proceso ha tomado más tiempo del esperado por la burocracia. Esperemos que en esta legislatura finalmente podamos avanzar y lograr su aprobación”, expresó.

El legislador señaló que actualmente existe un mayor nivel de conciencia social sobre la necesidad de combatir el maltrato animal y destacó la importancia de contar con mecanismos institucionales que permitan dar seguimiento a estos casos.

“Yo voy a ser el más feliz el día en que, cuando ocurra un caso de maltrato o crueldad animal, sepamos exactamente qué autoridad debe actuar, quién le dará seguimiento al caso y quién irá tras el abusador o abusadora”, afirmó.

Estar presentes

“Tenemos que estar presentes en el Congreso Nacional para que todos nosotros le demos a entender que este es un compromiso ya asumido y que a veces hay procedimientos que se dilatan”, dijo el director de Listín Diario.

Agregó que la sociedad está concientizada y que ha llegado la hora ya de que el Congreso apruebe esta ley, siendo conscientes de la protección animal y sus derechos.

“Ha llegado la hora de que el Congreso escuche esas demandas y las materialice”, señaló Franjul al dirigirse a los presentes.

FEDDA impulsa cambios estructurales

Durante la actividad, la presidenta de FEDDA destacó que la organización se ha consolidado como un espacio de articulación nacional para los defensores de los animales.

Solano explicó que el enfoque de la organización no es el rescate directo de animales, sino impulsar cambios estructurales que permitan fortalecer el movimiento animalista en el país.

“Nuestra misión es impulsar políticas públicas que garanticen protección real para los animales, fortalecer a los rescatistas y construir una sociedad más consciente, empática y responsable”, afirmó.

Asimismo, indicó que la organización busca incidir en las instituciones públicas para que se desarrollen políticas que respalden la labor de los rescatistas.

“FEDDA gestiona que las fichas se muevan correctamente para que los rescatistas y animalistas puedan ayudar a los animalitos”, expresó.

Solano también planteó la necesidad de que el Estado incluya recursos específicos para la protección animal.

“Queremos que en el presupuesto nacional se incluya un fondo para la protección animal”, señaló.

La dirigente animalista sostuvo además que históricamente el tema no ha sido tratado como una prioridad dentro de las políticas públicas.

“Para el Estado dominicano y para ningún Estado es prioridad el tema de los animales”, afirmó.

Entre las iniciativas promovidas por la organización, mencionó además las gestiones para retirar los coches de caballos que operan en zonas turísticas.

“Queremos que retiremos a los cocheros del Monumento de Santiago”, expresó, al referirse a acciones que buscan impulsar junto a la Alcaldía de Santiago.

Conferencia y propuestas de políticas públicas

Como parte del programa del evento, el economista y académico Juan Ariel Jiménez ofreció una conferencia virtual desde la Universidad de Harvard sobre los desafíos sociales y económicos vinculados al rescate animal y la necesidad de construir modelos sostenibles que respalden la labor de los rescatistas.

Durante el encuentro también se presentó la Visión FEDDA 2026–2030, un conjunto de propuestas orientadas a fortalecer las políticas públicas de protección animal y ampliar la colaboración con instituciones del Estado.

En el evento participó además Rosanna Arias, directora de la División de Habilitación y Gestión de Asociaciones Sin Fines de Lucro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, quien explicó los procesos que permiten a las organizaciones formalizarse y optar por subvenciones estatales.

Asimismo, se anunció una propuesta presentada ante el Consejo Nacional de la Discapacidad para incluir el reconocimiento formal de los animales de servicio que asisten a personas con discapacidad.

La campaña cuenta con el respaldo institucional del Listín Diario, dirigido por Miguel Franjul, así como del Ministerio Público y diversas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa animal.