Diputada de SDN exige a alcaldía explicación por suspensión de carnaval del municipio

La diputada por el partido Fuerza del Pueblo (FP), Dulce Rojas, exigió a la alcaldesa de Santo Domingo Norte (SDN), Betty Gerónimo, ofrecer una explicación inmediata a los carnavaleros sobre la suspensión del Carnaval 2026, al considerar injustificada la cancelación de este evento cultural de tradición.

La legisladora presentó cifras que, asegura, evidencian la capacidad financiera de la Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN), institución que, según datos, cuenta con un presupuesto superior a más de RD$1,500 millones para el año 2026. A su juicio, la suspensión del carnaval “deja más que evidenciado que gran parte del presupuesto se destina al pago de nóminas y a otros gastos innecesarios que no se traducen en beneficios para los ciudadanos”.

“Datos de la misma alcaldía indican que para la realización y organización de esta manifestación popular se tienen presupuestados RD$10 millones. No entendemos el porqué de su suspensión abrupta”, enfatizó la legisladora.

“Queremos y exigimos una explicación de las autoridades municipales sobre si en verdad existen razones administrativas u otras causas considerables que hayan impedido su organización”, reclamó la congresista a través de un audiovisual, donde además, se solidariza con los carnavaleros del municipio.

Rojas sostuvo que el carnaval representa historia, cultura y tradición para el municipio, además de movilizar a cientos de personas y dinamizar la economía local, generando un espacio de sano esparcimiento y alegría para las familias que participan en esta celebración cultural.

La congresista aclaró que sus declaraciones no buscan provocar confrontaciones con las autoridades municipales, sino demandar claridad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos por parte del cabildo.

Asimismo, demandó a las autoridades municipales compensar económicamente a los carnavaleros por los recursos invertidos en los preparativos de las comparsas y la elaboración de los trajes de sus personajes. De igual manera, señaló que los patrocinadores también deben recibir respuestas y planteó que debe existir un régimen de consecuencias, ya que se estableció una fecha para el desfile del carnaval y “hasta el día de hoy nadie da la cara”.

Rojas defendió el trabajo arduo de los carnavaleros y resaltó que son las comparsas las que expresan la creatividad, el colorido y el folclore de la fiesta, destacando personajes tradicionales como los Diablos Cojuelos, Alí Babá, Bastón Balé, Indios, Los Tinaos, Róbala Gallina, Calife, Los Atabales y Fantasías.

La diputada también detalló, citando datos de la ASDN, que las comparsas que participan en el carnaval reciben premios de primer, segundo y tercer lugar por montos de RD$100,000, RD$75,000 y RD$50,000 respectivamente, cifras que calificó como insuficientes frente al presupuesto de RD$10 millones destinado al evento.