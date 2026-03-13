Continuarán las lluvias este jueves por incidencia de una vaguada
Las temperaturas mínimas del Gran Santo Domingo se encuentran entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó disminución en las precipitaciones durante este jueves. No obstante, la incidencia de una vaguada, en combinación con el viento del este, provocará desde tempranas horas matutinas chubascos aislados hacia poblados de la región noreste.
Además, se esperan incrementos nubosos con algunos aguaceros locales y posibles tronadas, principalmente hacia las provincias de Santo Domingo, El Seibo, Hato Mayor, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San José de Ocoa, Azua, el sur de La Vega, así como Santiago, San Juan, Elías Piña, Independencia y Santiago Rodríguez.
Las precipitaciones estarán presentes principalmente hasta las primeras horas de la noche.
El Indomet, a partir de este momento, descontinúa los niveles de alerta meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas en la provincia de Santo Domingo y San Cristóbal.
