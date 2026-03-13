Camacho dice hay pruebas suficientes para enviar a juicio acusados en caso Calamar

El Ministerio Público concluyó este viernes sus réplicas y solicitó al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional enviar a juicio de fondo todos los acusados en el denominado caso Calamar y rechazar los incidentes de la defensa de los imputados.

Wilson Camacho, director general de Persecución de la Procuraduría General de la República ( Pepca), dijo que no hay razón jurídica para que el tribunal acoja los incidentes que ha planteado la defensa.”

“Este es un caso en el que las pruebas son sobreabundantes y evidentes, en el que el tribunal no tiene que hacer ningún esfuerzo extraordinario como para poder verificar la necesidad de que este proceso se envié a juicio”, expresó Camacho.

Alegó que la defensa tanto dentro del tribunal como fuera se ha limitado a presentar opiniones. “No responden cuestiones como que hubo una reunión en Palacio en 2019. Que se mandó en esa reunión a buscar fondos; que se creó un lugar para la recepción de esos fondos que se llamaba La Casita, que estaba en Bella Vista; no hablan del dinero que reconoce el propio Bolívar Ventura que tuvo que pagar. Estamos hablando de más de mil 200 millones de pesos”, dijo Camacho.

Dijo que la defensa de los imputados no habla de la línea de casino que también se estableció un sistema de soborno que se llamaba el programa o el proyecto y que son razones para que el tribunal eleve este proceso a un juicio.

Como testigo, dijo que el Ministerio Público tiene a Bolívar Ventura y a las personas que fueron utilizadas por el Ministerio de Hacienda para poner en funcionamiento el proyecto o programa en el que se distribuían sobornos en los juegos de azar.

Imputados en caso Calamar

En este caso están acusados los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, imputados de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.

Además, figuran Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.