Tribunal dicta prisión preventiva contra regidor de Nigua acusado de abusar de su nieta

El Juzgado de Atención Permanente de San Cristóbal impuso tres meses de prisión preventiva en contra del regidor del municipio de Nigua, Ángel María Álvarez Peguero, acusado de agredir sexualmente a su nieta de 11 años de edad.

El tribunal dispuso que el imputado cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres, mientras el Ministerio Público concluye con las investigaciones correspondientes.

A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la menor, Waldo Paulino, señaló que el juez calificó el hecho como "grave e imperdonable".

Según el jurista, dadas las pruebas, se espera que el proceso culmine con la sanción más drástica contemplada en la normativa penal vigente.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, los abusos contra la menor habrían iniciado cuando esta tenía apenas siete años.

La denuncia fue interpuesta por la madre de la niña, luego de que la menor le confesara lo que estaba sucediendo.

Cabe destacar que el regidor fue arrestado por agentes policiales durante una actividad pública en el municipio de San Gregorio de Nigua y posteriormente trasladado a la jurisdicción de San Cristóbal para el conocimiento de la medida.