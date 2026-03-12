La periodista Odalis Castillo asume la dirección de la escuela de Comunicación de la UCSD

La periodista Odalis Castillo fue designada directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), posición desde la cual asume la conducción académica y estratégica de la carrera, así como la coordinación del cuerpo profesoral y el acompañamiento del proceso formativo de los estudiantes.

Castillo tiene 25 años de trayectoria en el ejercicio del periodismo, especialmente en el área de investigación

"Su experiencia abarca distintos formatos de los medios de comunicación —prensa escrita, televisión, radio y plataformas digitales—, lo que le ha permitido construir una visión amplia e integral del oficio periodístico", señala un comunicado de prensa enviado a este diario.

Odalis Castillo comenzó su carrera en la prensa escrita en el periódico Hoy y posteriormente se integró al reconocido programa Nuria, referente del periodismo de investigación en la República Dominicana, donde se desempeñó como productora, participando en la dirección y desarrollo de investigaciones periodísticas de alto impacto.

Actualmente se desempeña como productora y conductora de los programas de investigación Toda la Verdad, en televisión, y del espacio de opinión Panorama de la Mañana, en radio, ambos del Grupo de Medios Panorama.

Además, es fundadora del portal de periodismo de investigación Caso a Caso (casoacaso.net), una plataforma digital dedicada a la publicación de reportajes y análisis de temas de interés público.

Castillo es también compositora y autora. Ha publicado los libros “Primera Edad de la Palabra” y “El Ozama que habló”, obra orientada a promover la conciencia ambiental a través de la literatura infantil.

Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica Santo Domingo, posee un Máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona y un Máster en Comunicación Digital por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), España.

Su especialización en periodismo de investigación se ha fortalecido mediante programas internacionales realizados en Estados Unidos, Chile y México, respaldados por instituciones como el Knight Center for Journalism in the Americas de la Universidad de Texas en Austin, el Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP), la Universidad de Guadalajara y el Banco Mundial.

Durante su participación en el Diplomado Internacional en Periodismo de Investigación, auspiciado por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), recibió un reconocimiento por la calidad de su trabajo investigativo.

En el ámbito académico cuenta con cerca de diez años de experiencia docente. Desde 2017 se desempeña como profesora en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y en la propia UCSD, donde ha impartido asignaturas vinculadas al periodismo de investigación, la producción televisiva y la comunicación digital.

Además, funge como vicepresidenta de la Comisión de Evaluación de los participantes de estudios técnicos en el área audiovisual del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).