Olivares dice reforma laboral buscará litigios de conciliación entre trabajadores y empleadores

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, anunció que el proyecto de ley que contempla modificar el Código Laboral buscará que los litigios entre trabajadores y empleados se resuelvan en una instancia de conciliación.

"La posibilidad de que la mayor parte de los litigios se resuelvan en una instancia de conciliación efectiva va a permitir que los casos se resuelvan al inicio y los trabajadores no tengan que esperar cinco y seis años", comentó.

Además, reveló que dentro de la reforma habrá seguridad jurídica procesal en la ejecución de las asistencias por parte de los tribunales, algo que catalogó de "importantísimo para los empresarios y el país".

El Código Laboral está vigente desde 1992 y el titular del Ministerio de Trabajo lo calificó como "una de las mejores reformas". Sin embargo, aseguró que "no es perfecta" y que el tiempo la ha convertido en "anacrónica".

En ese sentido, cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de la aprobación del proyecto durante la primera legislatura del año 2026 su respuesta fue un contundente "claro que sí".

Pacto con trabajadores portuarios

Olivares habló durante el acuerdo que firmaron la Autoridad Portuaria Dominicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la entidad con el Ministerio de Trabajo.

El acuerdo busca fortalecer los derechos laborales, mejorar las condiciones de trabajo y reafirmar el compromiso institucional y el bienestar de los colaboradores del sistema portuario.

"El pacto colectivo es una conquista para los derechos de los trabajadores, pero también tiene un alto sentido para la empresa, para la institución en este caso. Siempre un pacto colectivo será favorable para los trabajadores", dijo Olivares cuando intervino en el acto.

El convenio fue llevado a cabo en la sede del Ministerio de Trabajo y Olivares sirvió como mediador para la firma que suscribieron Jean Luis Rodríguez, director ejecutivo de Arpordom y el representante del sindicato, Ramón Nivar Peña.

Según revelaron los titulares de las entidades, el pacto establece disposiciones sobre salario de Navidad, sueldo 14, licencias especiales, pago de horas extras y programas de apoyo social para los empleados.

Asimismo, tendrá una vigencia de dos años y contempla aportes institucionales al sindicato, programas de apoyo para vivienda y beneficios adicionales para los trabajadores, que incluyen ayudas para útiles escolares y garantías en materia de prestaciones laborales.

El acuerdo beneficia a 2,400 colaboradores y garantiza estabilidad laboral y respeto al fuero sindical.