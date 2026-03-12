Indomet prevé lluvias menos intensas para este jueves
Descontinúan alerta contra inundaciones para Santo Domingo y San Cristóbal
Este jueves, el ingreso gradual de una masa de aire con menor contenido de humedad favorecerá una disminución en la intensidad y frecuencia de las precipitaciones.
No obstante, la ligera incidencia de una vaguada, en combinación con el viento del este, provocará desde tempranas horas matutinas chubascos aislados hacia poblados de la región noreste.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que para la tarde de este jueves, se esperan incrementos nubosos con algunos aguaceros locales y posibles tronadas, principalmente hacia las provincias de Santo Domingo, El Seibo, Hato Mayor, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San José de Ocoa, Azua, el sur de La Vega, así como Santiago, San Juan, Elías Piña, Independencia y Santiago Rodríguez. Estas precipitaciones estarán presentes principalmente hasta primeras horas de la noche.
El Indomet descontinuó la alerta contra inundaciones para San Cristóbal y Santo Domingo.
“Mañana viernes, se pronostican condiciones mayormente estables sobre nuestra área de pronóstico, debido a la incidencia de un sistema anticiclónico, permitiendo un ambiente de nubes dispersas y pocas lluvias en gran parte del país. No obstante, durante horas de la tarde se presentarán algunos incrementos nubosos con chubascos dispersos hacia las provincias de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Santo Domingo, especialmente en la parte norte, además de Samaná y algunos puntos de la Cordillera Central”.
Estas lluvias estarán asociadas al arrastre de humedad provocado por el
Pronósticos locales
En el Gran Santo Domingo habrá incrementos nubosos con algunos aguaceros locales en la tarde hasta primeras horas de la noche. La temperatura mínima entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C.