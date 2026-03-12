Finjus destaca liderazgo de RD en libertad de expresión y prensa en la región

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) calificó como un hito histórico y un reconocimiento significativo al Estado de derecho el hecho de que la República Dominicana encabece el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa.

El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, hizo un llamado a continuar promoviendo una cultura basada en el diálogo plural y la protección efectiva de los derechos fundamentales, para asegurar que la libertad de expresión siga siendo el motor de la calidad democrática en el país.

Consideró que, con una puntuación de 82.17 sobre 100, el país se posiciona en el primer lugar entre 23 naciones del continente, consolidándose como un referente regional en materia de garantías democráticas y pluralismo.

"Este logro refleja avances importantes en la protección a la libertad de expresión y el acceso a la información, pilares esenciales de toda sociedad democrática", expresó Castaños Guzmán.

Según el directivo de Finjus, este posicionamiento no es producto del azar, sino el resultado de un proceso histórico y gradual de apertura.

Señaló que este camino ha permitido fortalecer el Estado mediante la ampliación de las garantías constitucionales, el fomento de la transparencia, la promoción de la rendición de cuentas y la creación de un entorno favorable para el ejercicio del periodismo independiente.

Castaños Guzmán manifestó que, más allá del ranking general, es imperativo analizar los indicadores específicos del índice, ya que estos datos permiten identificar desafíos pendientes y medir el impacto real de las políticas públicas y el comportamiento institucional frente a la prensa.

Asimismo, destacó la labor de Finjus en el seguimiento del marco normativo dominicano: "A través del análisis y la propuesta, hemos contribuido a fortalecer las garantías jurídicas indispensables para que la libertad de prensa se ejerza con total independencia y responsabilidad".

Sostuvo que para la institución, mantener este liderazgo requiere de una sinergia constante entre diversos sectores, subrayando que el éxito alcanzado es fruto del esfuerzo conjunto entre el Estado, los medios de comunicación, la sociedad civil y la academia.