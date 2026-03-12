“Si escucho un ruido fuerte, me tiro al piso”: Jeriné Mena, sobreviviente del Jet Set

Jeriné Mena es una de las sobrevivientes venezolanas de aquella trágica noche del 8 de abril en Jet Set, donde el techo de la emblemática discoteca colapsó por completo dejando 236 fallecidos y alrededor de 100 heridos.

Esa noche la celebración de su cumpleaños motivó que Jeriné visitara el lugar, siendo esa la primera vez que iría a la discoteca debido a que no solía frecuentar esos tipos de centros nocturnos. Acudió a la fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez, una de las víctimas del suceso, acompañada de sus amigas Pierima Noguera y Ana María Ramírez.

“Era un ambiente alegre, estábamos muy contentas de ir y esto definitivamente fue algo repentino”, comentó al recordar el momento exacto en que llegaron juntas a Jet Set, para luego dirigirse a mano izquierda una vez entraron al centro de diversión.

En ese momento todo empezó. Desde la caída de un pedazo de techo inicialmente, como también pequeñas gotas de agua.

“Al principio no fue algo que genuinamente me llamara la atención puesto que piensas que este es un lugar costoso, estas cosas no tienen que ocurrir, son pequeñas fallas que los dueños deben arreglar eventualmente. Pero bueno, luego de esto cae un pedazo más grande de techo y segundos más tarde cae todo el techo completo y ya no hubo tiempo de hacer nada más”, expresó.

Con el colapso, un pedazo de techo grande cayó sobre Jeriné, quien perdió todo control de su cuerpo e inmediatamente se desmayó.

“Desperté por los golpes de una señora que estaba debajo de mí, esa señora muere eventualmente, luego tengo otra persona al frente quien me da un Apple Watch y yo no sabía cómo usarlo, estaba bastante abrumada por todo lo que estaba pasando”, expone sobre ese momento de angustia.

Recuerda que tomó el reloj, pero la luz del aparato le permitió ver que tenía los brazos llenos de sangre y de vidrios. En ese instante, la señora a su lado se desesperó porque vio que ella no sabía usar el reloj. “Agarra el aparato y fallece luego de esto”, comentó.

Los gritos de auxilio, lamentos, quejas y llantos eran como un eco que resonaba por toda la discoteca ya colapsada. Aun con el polvo que nublaba la vista, el peso de los escombros que limitaban cualquier tipo de movimiento, la sangre deslizándose por su cuerpo y el poco oxígeno debajo de los escombros, Jeriné y su amiga Ana pudieron unir sus manos, empezaron a orar y a conversar durante todo ese tiempo.

“Yo no me enteré de nada hasta que llegué al hospital, yo no entendía lo que pasaba, estaba muy confundida, aparte con un golpe en la cabeza yo estaba completamente aturdida. Fue ahí donde una amiga va y me encuentra y me explica lo que había pasado”, detalla.

Jeriné estuvo hospitalizada durante 12 días, tiempo en que no podía caminar debido a la falta de movilidad en sus piernas por una lesión en la medula espinal y otras partes del cuerpo, así como puntos en la cabeza y en la cara como recuerdo de ese trágico hecho.

“Mi vida cambió por completo, desde un punto de vista físico y de un punto de vista psicológico y en la dinámica familiar completamente”, expone.

Siendo madre soltera, comentó a Listín Diario que se encontraba sola en el país y al verse en esa terrible situación pensaba: “¿Quién me va a llevar el pan para mi casa?”.

Para poder tener una indemnización, tuvo que empezar a brindar entrevistas y fue ahí cuando la protección social del Gobierno (Supérate) reacciona y empieza a brindarle una ayuda de 30 mil pesos que solo le duró seis meses.

Jeriné, quien no contaba con un empleo fijo, pues trabaja haciendo cine por proyectos.

Refiere que en esas condiciones ningún proyecto la contrataría en las condiciones en que se encontraba y sin poder caminar.

Es ahí donde surge la idea y el plan de vender pasteles desde su casa para producir dinero, pues los pagos de los servicios, alquiler del apartamento, del préstamo de su carro y para sustentar a su hijo de 13 años, ya le estaban pasando factura.

Utilizando plataformas y las redes sociales fue como logró hacer viral un video de sus pasteles.

En ese momento todo comenzó a mejorar, empezó a visitar al fisioterapeuta Carlos Salinas, quien le ofreció sus servicios de manera gratuita y con el cual formó un lazo de amistad. Otros médicos le brindaron servicios gratuitos y fue como pudo poco a poco salir adelante.

Miedos permanecen

Las secuelas emocionales y físicas que dejó la tragedia continúan marcando su vida, pues durante la entrevista relató que desde aquella noche, vive en un estado de alerta constante que le impide llevar una vida normal.

Explica que los ruidos fuertes la paralizan y que, cuando ocurre alguno, su reacción inmediata es tirarse al suelo por miedo a que algo vuelva a desplomarse sobre ella.

Jeriné Mena cuenta que la tragedia le cambió la forma de ver la vida.RAUL ASENCIO/LD

Uno de los temores que más la acompaña es mirar hacia los techos. Ella asegura que después de lo ocurrido le resulta difícil permanecer tranquila en lugares cerrados, pues siente un miedo constante a morir o a que algo inesperado suceda.

Ese temor también se mezcla con la preocupación por su hijo, ya que piensa con frecuencia en qué podría ocurrir con él si llegara a faltarle.

Las noches posteriores al colapso del techo en Jet Set también se convirtieron en una lucha constante. Jeriné relata que durante mucho tiempo no pudo dormir con normalidad y tuvo que recurrir a medicamentos para lograr descansar.

Incluso, actualmente, asegura que su cuerpo permanece en alerta y que los recuerdos de aquella noche regresan con frecuencia, despertándola o impidiéndole conciliar el sueño.

“Si se va la luz para mí es una emoción fuerte, con los ruidos fuertes me tiro al piso, no puedo dormir bien, todo el tiempo estoy mirando los techos, tengo miedo constante a morir; tengo miedo constante a que algo vaya a pasar, a que mi hijo se quede sin mí. Tengo miedo económicamente a no generar una fuente suficientemente fuerte para mi hijo”, declaró.

Jeriné confirmó que hubo muchas ocasiones en que la llamaron para intentar llegar a acuerdos, con ofertas que rondaron entre los 30 mil pesos hasta 300 mil, pero que no cubrían ni siquiera el 10 % de los tratamientos que tuvo que realizarse para poder caminar nuevamente.

En el acuerdo también le solicitaban que firmara un descargo para desligarse del proceso y cerrar así el caso, oferta que rechazó y mantiene la denuncia en la actualidad.

Pese a todo, afirma que la experiencia también cambió su forma de ver la vida. Comentó que ahora valora más la felicidad y los momentos sencillos del día a día, aprendiendo a agradecer lo que antes podía pasar desapercibido.

Sin embargo, reconoce que el proceso de recuperación aún continúa y que, como muchos de los afectados por la tragedia, todavía enfrenta un camino largo para sanar tanto física como emocionalmente.