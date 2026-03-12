Dictan prisión a profesora acusada de maltratar niña de 2 años, pese a familia desistir de querella

El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de una profesora acusada de maltratar a una niña de dos años en el centro de cuidado infantil donde laboraba. Los familiares desistieron de la querella, pero el Ministerio Público con el proceso.

El tribunal dispuso que la imputada, Yamelsy Matos Beltré, cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, mientras el Ministerio Público concluye con las investigaciones del caso.

La decisión fue tomada tras acoger la solicitud presentada por los fiscales de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de dicha demarcación.

A su salida del tribunal, el fiscal adjunto Tito González Ramírez calificó los hechos como "muy graves", destacando que la víctima es una menor de edad en estado de máxima vulnerabilidad.

“A pesar de que la familia de la víctima manifestó intención de desestimar la querella, el Ministerio Público continuará con el caso hasta las últimas consecuencias, dada la naturaleza del abuso”, enfatizó el fiscal.

Defensa califica medida de "absurda"

Por su parte, el abogado de la imputada, el doctor Billy Gerónimo, anunció que apelará la decisión por considerarla "absurda y desproporcionada".

Argumentó que su defendida se presentó voluntariamente ante las autoridades y que el tribunal no valoró los presupuestos presentados para evitar la prisión.

“El Ministerio Público no pudo demostrar que el leve rasguño en la nariz que presenta la niña fuera provocado por mi defendida; eso es lo único que sostiene el certificado médico”, sostuvo el jurista.

Las investigaciones contra Matos Beltré se iniciaron tras la difusión de un video la semana pasada en redes sociales. En las imágenes se observa el momento en que, presuntamente, la docente maltrata a la menor dentro de las instalaciones del centro de atención infantil.