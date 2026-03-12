Abinader inaugura Feria Agropecuaria Nacional con Corea del Sur como país invitado

El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la inauguración de la trigésima octava Feria Agropecuaria Nacional, organizada por el Patronato Nacional de Ganaderos (PNG).

Con fuegos artificiales, bailes típicos y piruetas a caballo, quedó inaugurada la Feria, un evento que este año hace énfasis en la mecanización del campo dominicano y el uso de tecnologías que ayudan a impulsar la productividad en el sector agropecuario.

La exposición se lleva a cabo en la Ciudad Ganadera Julio Antonio Bracho Arzeno, y se extenderá desde este jueves 12 de marzo hasta el 22 de marzo.

El presidente Luis Abinader en la inauguración de la trigésima octava Feria Agropecuaria Nacional.Fuente externa

El Patronato Nacional de Ganaderos informó que en esta edición participarán 70 fincas; una exhibición ganadera de 515 animales bovinos, entre ellos 278 lecheros y 400 caprinos y ovinos.

El evento también integrará la exhibición de 330 caballos que competirán en disciplinas como Paso Higüeyano, Paso Fino, reining y rodeo infantil.

En la misma se podrá disfrutar de exhibiciones ganaderas, de razas bovinas de alto nivel genético, demostraciones de maquinaria agrícola, muestras de innovación tecnológica, actividades educativas, espacios gastronómicos y presentaciones culturales, así como áreas de recreación para toda la familia.

La edición de este año cuenta además con Corea del Sur como país invitado, nación reconocida por su liderazgo en innovación tecnológica y agricultura inteligente.