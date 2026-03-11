Santo Domingo y otras provincias en alerta por aguaceros

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) mantiene a cuatro provincias en alerta por aguaceros que generarán posibles riesgos de inundaciones este miércoles. Esto debido a la incidencia de una vaguada que continua afectando al territorio nacional.

Bajo los niveles de alerta se encuentran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel y San José de Ocoa.

Asimismo, informó que las condiciones de humedad empiezan a disminuir de manera gradual, pero la vaguada aún continúa aportando algunas condiciones sobre el área.

Indicó que se esperan chubascos de manera pasajera en horas de la mañana en las provincias: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez y en otras localidades.

Sin embargo, en la tarde, se esperan otros incrementos de la nubosidad que daría lugar a algunos aguaceros y posibles tronadas en Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Azua, San Juan y Elías Piña.

Recomendaciones

En la costa atlántica, desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo Engaño (La Altagracia) y en toda la costa caribeña, el Indomet exhorta a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a navegar con precaución, sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

Mientras que en el resto de la costa atlántica pueden navegar sin restricción.

Pronósticos locales

Para el Gran Santo Domingo se esperan incrementos nubosos en horas de la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche, sostuvo Indomet.

Asimismo, la temperatura mínima se presentará entre 20 °C y 22 °C, mientras que la máxima estará entre 28 °C y 30 °C.