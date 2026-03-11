Realizarán conversatorio sobre el libro “Mujer y Esclavitud en Santo Domingo”, de Celsa Albert

En conmemoración del 35 aniversario del libro Mujer y esclavitud en Santo Domingo, su autora, la doctora Celsa Albert, encabezará un conversatorio este jueves 12 de marzo a las 5:00 de la tarde en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La actividad es organizado por la Tertulia Feminista Magaly Pineda, con el apoyo del Instituto de Género y Familia, Afrohistoria y Libertarias.

La doctora Celsa Albert reflexionará sobre la vida y los legados de las mujeres negras que vivieron durante la Colonia. Explicará cómo resistieron y enfrentaron el sistema esclavista.

Le acompañarán como comentaristas Jonathan De Oleo Ramos y Ruth Pion, profesionales de la antropología que se dedican a la investigación y a la puesta en valor de la cultura afrodominicana.

De Oleo Ramos analizará la importancia de la obra de la doctora Albert para comprender las raíces de la sociedad dominicana; y Pion reflexionará sobre cómo el impacto de la esclavitud se puede identificar en las vidas de las mujeres negras dominicanas en la actualidad.

Sobre la Tertulia Feminista Magaly Pineda

La Tertulia es un espacio de construcción de conocimiento horizontal y colectivo, en el que mujeres de distintas generaciones y con diferentes perspectivas políticas dialogan desde los feminismos sobre diversos temas como justicia, derechos humanos, arte, humanidades y movimientos sociales.