TSE archiva recurso contra Fuerza del Pueblo y aplaza audiencias sobre Justicia Social y el PLD

El Tribunal Superior Electoral (TSE) dispuso el archivo provisional del expediente TSE-01-0003-2026, correspondiente a un recurso de impugnación interpuesto contra el partido Fuerza del Pueblo (FP).

El tribunal presidido por Ygnacio Camacho e integrado por los magistrados Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García, tomó la decisión a solicitud de la parte accionada, luego de que los demandantes no comparecieran ante la audiencia.

La demanda había sido interpuesta por Daniel Martínez Tejada, María Rita Medina, Luis Ney Restituyo Minaya, Ysmael Tejada y Arelia del Carmen Estévez Cruz.

El tribunal estableció que el expediente permanecerá archivado de manera provisional para que los accionantes puedan fijar una nueva audiencia y proceder con la notificación del acto introductorio de la demanda.

Casos de Justicia Social y el PLD

Asimismo, el tribunal aplazó para el martes 17 de marzo el conocimiento de una instancia de amparo por acceso a la información pública, interpuesta por Rubén Darío Rodríguez Beato contra el partido Justicia Social (JS).

La acción se fundamenta en un alegado silencio administrativo y negativa tácita relacionados con la transparencia en el manejo de fondos públicos y el presunto desconocimiento de los estatutos de dicha organización política.

Rodríguez Beato interpuso el recurso en su calidad de miembro fundador, delegado nacional ante la Asamblea Constitutiva e integrante de la Dirección Nacional de Justicia Social.

Como parte accionada figura el partido Justicia Social, representado por su presidente, Julio César Valentín.

El tribunal aplazó la audiencia con el propósito de garantizar la presencia del abogado titular de la parte demandada en la próxima sesión.

Finalmente, el TSE aplazó para el viernes 10 de abril el conocimiento de una demanda en nulidad del proceso de elección de la titular de la Secretaría del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a los fines de depósito de documentos.

En esta acción, correspondiente al expediente TSE-01-0033-2025, el señor Paulino Pérez Ortiz demanda a la organización política, proceso en el cual también figura como interviniente forzosa Miguelina Matilde Acosta Torres.