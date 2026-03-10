Vaguada sigue provocando lluvias; advierten sobre fuerte oleaje

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, por la incidencia de una vaguada, las lluvias continuarán en distintas localidades del país, lo que generará un ambiente nublado en horas de la mañana, este martes.

Sin embargo, en horas de la tarde hasta las primeras horas de la noche, meterología prevé aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de vientos fuertes en ocasiones y posibles granizadas, hacia las provincias del valle del Cibao, nordeste, el sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Estas incidencias se presentarán en el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, La Vega, Santiago, Azua, San Juan, Peravia, San José de Ocoa, Independencia y Elías Piña.

Recomendaciones

El Instituto Dominicano de Meteorología recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en las costas atlántica y caribeña permanecer en puerto, debido a vientos fuertes y olas anormales.

Pronósticos locales

En el Gran Santo Domingo la temperatura mínima estará entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 28 °C y 30 °C.