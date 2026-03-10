Ministros de la Presidencia y Defensa recorren la frontera y se reúnen con comunitarios

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, realizaron un recorrido por diferentes comunidades de la franja fronteriza, en la zona norte, fortalecer la seguridad y promover mejores condiciones de vida para sus pobladores.

Ambos funcionarios se trasladaron hasta la zona de Tilori, para constatar las dinámicas comerciales que se desarrollan entre ciudadanos de la República Dominicana y Haití. En el lugar observaron el intercambio de productos y las actividades económicas que forman parte de la cotidianidad de esta área fronteriza.

De acuerdo con una nota de prensa de la Presidencia de la República, posteriormente, los ministros visitaron la comunidad de Guayajayuco, donde sostuvieron un encuentro con líderes comunitarios y representantes locales. En esta reunión, los comunitarios presentaron diversas solicitudes y plantearon situaciones que afectan a la población, relacionadas con infraestructura, servicios básicos y condiciones de seguridad en la zona.

“Este recorrido reviste un alto valor estratégico, ya que responde al interés del Gobierno dominicano de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la frontera, al tiempo que se fortalecen distintos aspectos de la seguridad en estas comunidades. Estas acciones buscan facilitar el cumplimiento del sagrado deber de resguardar la soberanía nacional, al mismo tiempo que se promueve el desarrollo económico y social de la región fronteriza” indica el comunicado.

Las autoridades reiteraron que la presencia del Estado en la frontera es fundamental para garantizar el orden, impulsar oportunidades de desarrollo y asegurar que las comunidades fronterizas cuenten con el respaldo institucional necesario.

En el recorrido también participaron el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD.; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD.; el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT); el supervisor general de la construcción de la verja perimetral fronteriza; y el comandante de la 4ta Brigada de Infantería del Ejército.