Instituto Duartiano pide reforzar repatriaciones

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, afirmó que la crisis que atraviesa Haití no podrá resolverse sin una intervención decidida de la comunidad internacional, al tiempo que exhortó a las autoridades dominicanas a mantener y fortalecer las medidas de repatriación de ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.

El dirigente de la entidad patriótica sostuvo que el país no puede asumir sola el peso de una crisis institucional, política y social que se ha profundizado en la vecina nación, al intervenir en un acto solemne en el Altar de la Patria, donde el Instituto Duartiano conmemoró el 209 aniversario del natalicio del patricio Francisco del Rosario Sánchez, una de las figuras fundamentales de la independencia dominicana.

En la ceremonia, los directivos de la entidad resaltaron el legado del prócer como símbolo de valentía, sacrificio y defensa de la soberanía nacional.

Gómez Ramírez insistió en que la defensa de la soberanía nacional y la preservación del orden institucional deben mantenerse como principios innegociables para el Estado dominicano.

Señaló que el país tiene el derecho y el deber de aplicar sus leyes migratorias y proteger su territorio, al tiempo que reiteró que la solución estructural a la crisis haitiana requiere un compromiso real de los organismos internacionales.

Recordó que Sánchez, junto a Matías Ramón Mella y los trinitarios, asumió con determinación la conducción del movimiento independentista en momentos decisivos.

Destacó que uno de los méritos más trascendentales del patricio fue proclamar la Independencia Nacional en la Puerta del Conde y encabezar el gobierno provisional.