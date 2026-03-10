Francis Vargas condena abandono del Teleférico de Puerto Plata

El dirigente político del partido Fuerza del Pueblo y titular de su Secretaría de Asuntos Turísticos, Francis Vargas, insistió en su preocupación por la situación del teleférico de Puerto Plata, que lleva cerca de dos años fuera de servicio, lo que ha afectado el turismo de la costa norte del país.

Vargas sostuvo que la falta de una solución clara por parte de las autoridades refleja una preocupante falta de prioridad hacia una de las principales atracciones turísticas del país.

Durante su participación en el programa televisivo Matinal, de Telemicro, el dirigente político afirmó que el teleférico representa para Puerto Plata lo que monumentos emblemáticos significan para grandes ciudades del mundo. “El teleférico ha sido una simbología del turismo dominicano; es como la Torre Eiffel para París o la Estatua de la Libertad para Nueva York”, expresó, al subrayar el valor icónico de esta infraestructura.

Explicó que la ausencia del teleférico ha impactado especialmente las excursiones turísticas y los tradicionales recorridos por la ciudad, ya que la subida a la loma Isabel de Torres mediante este sistema era considerada una de las experiencias más demandadas por los visitantes.

Vargas señaló que aunque en el pasado el sistema fue sometido regularmente a procesos de mantenimiento y revisión técnica, nunca había permanecido tanto tiempo fuera de operación. “Siempre ha sido reparado y sometido a rigurosos procesos de seguridad, pero nunca se había detenido por tanto tiempo”, indicó.

En otro orden, el dirigente de la Fuerza del Pueblo y exsenador, valoró como positivas las cifras recientes de visitantes al país anunciadas por el Ministerio de Turismo, que reportan más de 1.1 millones de visitantes en febrero, aunque aclaró que estos números incluyen tanto turistas como otros tipos de visitantes, como dominicanos residentes en el exterior o pasajeros de cruceros.

Asimismo, destacó que Puerto Plata continúa siendo el principal destino de cruceros del país, ya que alrededor del 80 % de los cruceristas que llegan a la República Dominicana lo hacen a través de sus puertos, lo que ha permitido dinamizar la economía de la región norte.

No obstante, advirtió que el turismo aéreo hacia la costa norte ha experimentado una disminución reciente, lo que según explicó debe ser una señal de alerta para las autoridades y el sector turístico.

Cuestionó declaraciones oficiales sobre algunas obras vinculadas al desarrollo turístico en Puerto Plata. Indicando que el puerto de cruceros Taino Bay fue construido con inversión privada y no por el actual gobierno, como dijo el presidente Abinader el 27 de febrero.

Vargas reiteró la importancia de ejecutar proyectos estratégicos pendientes para el desarrollo de la región, entre ellos la Autovía del Ámbar, obra que fue anunciada por el gobierno desde el inicio de su gestión y aún no se ha iniciado.

“El desarrollo turístico necesita infraestructura, conectividad y planificación”, concluyó Vargas, al insistir en que la costa norte posee un enorme potencial que debe ser aprovechado con mayor visión estratégica.

Indicando que el presente gobierno ha llevado la inversión pública a niveles mínimos, lo que afecta las posibilidades de crecimiento, “como señaló el presidente de nuestro partido, el compañero Leonel Fernández, el año pasado el crecimiento de la economía fue de apenas 2.1 %, luego de décadas creciendo por encima del 5%, por la falta de visión e iniciativa del actual Gobierno”, enfatizó.