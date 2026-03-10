EE UU deporta a 63 dominicanos tras cumplir condenas por diversos delitos federales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), deportó este martes a un grupo de 63 exconvictos dominicanos que cumplieron condenas en cárceles norteamericanas tras ser acusados de tráfico de drogas, homicidios, violaciones a las leyes migratorias y otros delitos federales.

Los nacionales repatriados llegaron al país en un avión fletado por el ICE, el cual aterrizó en horas de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) , bajo estrictas medidas de seguridad implementadas por las autoridades aeroportuarias y organismos de seguridad del Estado.

Los deportados viajaron escoltados por agentes del ICE y por miembros del Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos (U.S. Marshals), quienes los entregaron formalmente a funcionarios de la Dirección General de Migración, y a las autoridades de seguridad apostadas en la terminal aeroportuaria a su llegada al país.

De acuerdo a los datos ofrecidos, el grupo está compuesto por 59 hombres y cuatro mujeres, quienes cumplieron condenas en centros penitenciarios estadounidenses tras ser encontrados culpables de distintas infracciones graves contempladas en la legislación federal de Estados Unidos.

Tras completar el proceso de recepción en el aeropuerto, los 63 repatriados fueron trasladados bajo custodia al Centro de Retención de Deportados ubicado en el Centro Vacacional de Haina, en la provincia San Cristóbal.

Allí serán sometidos a interrogatorios y a un proceso de depuración por parte de las autoridades dominicanas para determinar si tienen casos judiciales pendientes en el país.

Las autoridades explicaron que aquellos ciudadanos que no posean procesos judiciales abiertos ni cuentas pendientes con la justicia dominicana serán entregados posteriormente a sus familiares.

En cambio, los que tengan expedientes abiertos o estén vinculados a algún delito cometido en el territorio nacional serán puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.

Según los datos obtenidos, algunos de los deportados habían ingresado de manera irregular a Estados Unidos, principalmente a través de la frontera con México, mientras que otros residían legalmente en ese país pero fueron condenados por diversos delitos federales durante su permanencia en territorio estadounidense.

Las deportaciones de dominicanos desde USA se realizan de manera periódica como parte de los acuerdos de cooperación migratoria y judicial entre ambas naciones, y suelen involucrar a ciudadanos que han cumplido condenas por delitos graves.

De hecho, apenas la semana pasada las autoridades estadounidenses repatriaron al país a otros 64 dominicanos que también se encontraban recluidos en cárceles de Estados Unidos y que, tras cumplir sus respectivas penas, fueron devueltos a territorio dominicano.

De acuerdo con estadísticas preliminares obtenidas en el AILA, en lo que va del año 2026 han sido deportados cerca de 400 ciudadanos dominicanos desde Estados Unidos.

Las autoridades dominicanas mantienen un protocolo de recepción y verificación de cada repatriado con el objetivo de determinar su situación judicial en el país, y garantizar que aquellos con antecedentes o procesos pendientes sean sometidos a la justicia conforme a la ley.