OCOA: crecida río Nizao deja incomunicadas diferentes localidades en Rancho Arriba

La crecida del río Nizao mantiene incomunicadas diferentes localidades, por las lluvias que se se registran desde hace varios días, arrasaron con el paso de acceso por la zona de Montenegro, en esta provincia de San José de Ocoa.

En imágenes y videos, enviados por comunitarios a este medio, indican que agricultores, estudiantes de los centros educativos de La Estrechura y Montenegro y otros, no pudieron llegar hoy a sus destinos. Otras que también están incomunicadas son las localidades de La Cienaguita, Carmona, Quita Sueño, Quita Pena, entre otras.

Datos obtenidos por este medio señalan que la construcción del puente enfrenta retrasos que han generado preocupación entre autoridades locales y comunitarios, debido a que prácticamente no se ha hecho nada desde que el presidente de la República, Luis Abinader, anunció el puente Los Quemados-Montenegro, en una visita el año pasado a Ocoa.

Se atribuye también a un conflicto relacionado con un terreno necesario para el desarrollo de la obra.

Así lo expresó el regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Isidro Roque, quien señaló que la infraestructura de la zona fue solicitada por las localidades y cuenta con el compromiso del jefe de Estado.

Organizan protesta

Los residentes en Rancho Arriba, el municipio más distante a San José de Ocoa, advirtieron que se están organizando para luchar diferente a otras ocasiones para que sea construido el puente.

"Vemos que hay dejadez, no le están dando importancia a esta obra. Cada vez que llueve quedamos incomunicados", expresó el comunitario Juan Troncoso.