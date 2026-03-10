Abinader viaja a Chile a la investidura del presidente electo José Antonio Kast Rist

El presidente Luis Abinader salió este martes hacia Chile a participar de los actos oficiales de investidura del nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast Rist.

La Presidencia de la República Dominicana informó sobre el viaje del mandatario este mismo martes en un comunicado de prensa.

La nota explica que su llegada a territorio chileno, como parte de la agenda oficial, el mandatario dominicano recibirá un saludo protocolar junto a otros jefes de Estado y de Gobierno con el presidente de Chile, Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda.

En este encuentro participarán el presidente dominicano, la primera dama Raquel Arbaje, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y Adriana Abinader Arbaje, hija del mandatario dominicano.

Posteriormente, el jefe de Estado asistirá a una recepción ofrecida por el presidente Gabriel Boric para las delegaciones internacionales invitadas.

Ceremonia de transmisión de mando presidencial

La agenda oficial continuará el miércoles con la solemne ceremonia de transmisión del mando presidencial y la juramentación del nuevo gabinete en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso, donde José Antonio Kast recibirá la banda presidencial y asumirá formalmente como presidente de Chile.

Más tarde, Abinader participará en un almuerzo ofrecido por el presidente José Antonio Kast y la primera dama de Chile, María Pía Adriasola de Kast, en honor a los jefes de Estado y autoridades invitadas.

Tras concluir las actividades oficiales, el presidente Abinader y su delegación retornarán el miércoles a la República Dominicana.