República Dominicana presenta ante la ONU postura regional sobre igualdad de género

En el marco del 70.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, Gloria Reyes, presidenta pro témpore del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (Commca), reafirmó el compromiso de la región con la igualdad de género, el fortalecimiento del acceso a la justicia y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Durante su intervención, destacó que los países miembros del Commca: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, se presentan como un bloque unido y comprometido con la promoción y protección de los derechos de las mujeres.

Informó que estas naciones han priorizado el fortalecimiento institucional para garantizar que la justicia llegue a todas las mujeres.

Asimismo, Gloria Reyes señaló que los países reconocen que la asignación de recursos económicos es fundamental para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.

“El financiamiento para la igualdad sigue siendo un desafío apremiante. Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a las agencias de cooperación para que la arquitectura financiera global se modifique, asegurando que los recursos lleguen de manera efectiva para cerrar las brechas de desigualdad”, indicó.

También puntualizó que uno de los enfoques de los países miembros del Commca es desagregar los datos sobre la violencia contra las mujeres, con el objetivo de “diseñar políticas de justicia basadas en evidencia”.

Finalmente, reiteró la importancia de garantizar la participación plena de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.