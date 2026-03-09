Refuerzan el compromiso por la patria en el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez

El Altar de la Patria se vistió de flores con diseño tricolor en conmemoración del natalicio de Francisco Del Rosario Sánchez, padre de la Patria.

Wilson Gómez Ramírez, director del Instituto Duartiano, habló sobre el compromiso de defender la soberanía nacional ante lo que llamó los peligros extranjeros.

"Venimos aquí a renovar nuestro compromiso con la patria. Hoy que acechan los peligros, no solo por la situación de Haití, sino por la indiferencia de los organismos internacionales y de las grandes potencias, todo dejándonos para que la República Dominicana sea la receptora del problema, sino además de malos dominicanos que siguen maniobrando en contra de la República", expresó Gómez Ramírez.

Afirmó que varias organizaciones internacionales buscan que se modifique la Constitución de la República Dominicana.

"Las acciones y esfuerzos que se están poniendo en práctica, para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos coloque bajo control y bajo la competencia a la República Dominicana, cuanto procura es obligar la posición dominicana de defensa de su soberanía, posición de defensa que el pueblo dominicano ha sabido mantener durante 182 años; obligar a la República a modificar su Constitución para abrir las puertas al denominado jurisodio o derecho de suelo que, como ustedes saben, está restringido", dijo el director del Instituto Duartiano.

Explicó que muchos países quieren que el Estado dominicano se encargue de la República de Haití por la crisis humanitaria que enfrenta el país vecino.

"Ellos procuran que eso se abra para colocarnos en la imposibilidad de expulsar del territorio nacional al pueblo haitiano. Si ellos consiguen eso, entonces indudablemente estará dada la fusión. Eso es un peligro", alertó.

Culminó rectificando la soberanía de la República Dominicana y su preservación a cualquier coste.

Homenajes en el Altar de la Patria

El tiempo patriótico nacional estuvo marcado por ofrendas florales en el Altar de la Patria, desde el natalicio de Juan Pablo Duarte; Ramón Matías Mella y ahora el de Francisco del Rosario Sánchez, padres de la Patrias.

Instituciones como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, Efemérides Patria y el Instituto Duartiano depositaron sus ofrendas.