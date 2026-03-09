El país se alinea a los planes estratégicos de Estados Unidos

Si deseamos abordar las características del Gobierno del presidente Luis Abinader, es imposible pasar por alto la estrecha “relación de cooperación” que República Dominicana ha desarrollado con los Estados Unidos en los últimos años, principalmente con la Administración del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Esa relación bilateral se ha evidenciado por las constantes visitas de representantes estadounidenses en el país, acuerdos firmados y reuniones estratégicas.

Abinader formó parte el pasado sábado de la Cumbre “Escudo de las Américas”, donde Trump reunió a doce mandatarios de países latinoamericanos y del Caribe, para la creación de una Coalición Anticárteles de las Américas, “una iniciativa para fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado en la región”.

Tras el foro de líderes, el mandatario dominicano aseguró continuar fortaleciendo los lazos de colaboración con el país norteamericano, destacando la alineación de la República Dominicana con estrategias de carácter económico, tecnológico, político y militar de los Estados Unidos.

“Gracias, presidente Donald Trump. La relación entre República Dominicana y Estados Unidos es histórica y seguiremos trabajando juntos para fortalecer la cooperación entre nuestras naciones”, escribió el pasado sábado el presidente Abinader en sus redes sociales.

A la reunión asistieron los jefes de Estado de Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad y Tobago, Chile y República Dominicana. Destacando la ausencia de México, Venezuela, Colombia y Perú, principales países donde supuestamente operan la mayoría de los cárteles.

Abinader también informó que en la misma cumbre, sostuvo una reunión bilateral con el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, en la que conversaron sobre “cooperación energética, desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países”.

Asimismo, el pasado jueves 5 de marzo, República Dominicana fue parte de los países que firmó, junto a otros casi veinte naciones del hemisferio occidental, un acuerdo para combatir el “narcoterrorismo” en la conferencia “América contra los cárteles”, en Miami.

Mark Schiefelbein

Operaciones militares de EE.UU. en RD

El pasado mes de febrero jugó un papel importante en la agenda diplomática de política exterior compartida entre EEUU y República Dominicana.

A mediados del mes, fueron retirados diez aviones pertenecientes a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos del Aeropuerto Internacional de las Américas “AILA”, utilizados para realizar operaciones militares con tránsito entre territorio dominicano y Estados Unidos.

Los aviones operaban desde una base provisional en el aeropuerto dominicano y en la Base Aérea de San Isidro, como parte del “apoyo logístico” a la Operación Southern Spear del Comando Sur del país norteamericano. El mismo mandatario dominicano informó sobre la autorización a los Estados Unidos de utilizar “zonas restringidas” de las estaciones aéreas para el transporte de equipos y personal técnico, como parte de los “protocolos de cooperación bilateral en materia de seguridad”.

Venezuela

Ante la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a principios de enero de este año, se especulaba que estos aviones se encontraban en territorio dominicano para ser usados en la acción militar de EE. UU. en Venezuela.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, aclaró que estos aviones no eran de combate ni fueron usados para la captura de Maduro, acusado de narcotráfico y terrorismo. ¡No, los aviones que están aquí en República Dominicana no son aviones de combate, son aviones claramente de reabastecimiento de combustible, y eso ha quedado bien claro, que ha sido en la lucha contra el narcotráfico, y en ningún momento, en ningún momento, ha habido ningún tipo de ejercicio que tenga que ver absolutamente nada con otro elemento que no sea la lucha contra el narcotráfico”, expresó en ese entonces Álvarez.

Asimismo, Abinader indicó que se oponía a la proclama de Maduro como presidente, tras las elecciones celebradas en julio de 2024, y expresó su disposición de “colaborar” con el restablecimiento de la democracia y la paz en Venezuela.

“La solidaridad entre los pueblos dominicano y venezolano es histórica. Hoy reiteramos nuestra disposición a colaborar con el restablecimiento de la democracia, la paz y la concordia nacional en Venezuela. República Dominicana estará siempre del lado de la democracia. “Donde sea, cuando sea y ante quien sea”, manifestó.

Pero la cooperación “bilateral” se extiende más allá de lo político, económico y militar, también al ámbito tecnológico.

En febrero, el Gobierno dominicano también anunció la construcción de un “puerto internacional de intercambio digital” por la empresa tecnológica estadounidense Google en territorio nacional. Proyecto que fue declarado por el presidente Luis Abinader de “alta prioridad nacional”, por medio de un decreto.

Además, agregó que también se construirá un “anillo internacional de cable submarino”, que conectará a República Dominicana con el país norteamericano. Tendrá conexión con dos regiones en EEUU: una en Carolina del Sur y otra en Virginia.

El proyecto tecnológico conllevará una inversión de 500 millones de dólares en su primera fase.

Cumbre y reunión de Abinader destacan relaciones bilaterales

El presidente Luis Abinader se reunió con funcionarios.

Semiconductores

En materia de comercio e inversión, Estados Unidos reiteró su consideración de mantener a República Dominicana como principal socio comercial de la región, tras recibir a la embajadora de los EEUU en RD, Leah Francis Campos.

En un conversatorio entre Campos y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, abordaron el interés “compartido” en potencializar la industria de los semiconductores y de las zonas francas.

En agosto de 2025, el exministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó, presentó la “Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS)”, “una hoja de ruta que traza el camino para que el país se inserte en las cadenas globales de valor en la manufactura y ensamblaje de semiconductores”.

Tres meses después, el presidente Luis Abinader viajó a California, donde participó en la reunión anual de semiconductores, junto a líderes de la industria global, para “seguir posicionando a la República Dominicana como un centro estratégico de producción de semiconductores y manufactura de alta tecnología”.

Y anterior a esa visita, Abinader se desplazó a Washington, EEUU, y visitó la Universidad de Purdue, en el Estado de Indiana, para “preparar un acuerdo de cooperación que permita que en el futuro la República Dominicana esté en capacidad de producir semiconductores para exportar a los Estados Unidos”.

Drogas sintéticas y seguridad

Durante la administración de Joe Biden, expresidente de los EEUU, la República Dominicana fue designada como co-líder de la Coalición Mundial contra las Drogas Sintéticas.

A principios de 2025, la Embajada de los Estados Unidos en el país celebró los esfuerzos del Gobierno dominicano frente a estas amenazas a la seguridad y la salud pública.

Asimismo, se anunciaron trabajos conjuntos con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) y la Dirección de Control de Drogas (DNCD).

En enero de 2026, la embajadora de Estados Unidos en RD, Leah F. Campos, se reunió con el presidente de la DNCD, José Manuel Cabrera Ulloa, como una “oportunidad para reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcoterrorismo y las operaciones conjuntas en curso”.

El organismo a cargo de las sustancias controladas en el país informó que en conjunto con la DEA y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) continúan uniendo esfuerzos para combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas en la región y Europa.

En materia de seguridad, Campos también visitó en diciembre pasado a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, con quien conversó sobre la colaboración en este ámbito entre EEUU y RD y la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos proveniente del crimen organizado.

El presidente Abinader y el canciller Roberto Álvarez y dos funcionarios de EE. UU.

Tierras raras

A principios de febrero, la República Dominicana participó en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos convocada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, y se postuló como actor dentro de la cadena de suministro de estos materiales.

El vicepresidente de Estados Unidos, James David “J.D.” Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, resaltaron la importancia de disponer de “redes internacionales confiables” para poder suplir las necesidades de minerales críticos, entre estos las tierras raras.

En febrero de 2025, Rubio también sostuvo un encuentro con el presidente Luis Abinader, en el que destacó el interés de Washington por el yacimiento de tierras raras en el país.

Puerto espacial de Oviedo

En su rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, Abinader anunció el desarrollo de un puerto espacial comercial en Oviedo, Pedernales, junto a la empresa estadounidense Launch On Demand (LOD).

Según explicó el mandatario, se trata “de una infraestructura pionera que abre las puertas de nuestro país a la economía espacial global”, cuya inversión se estima en más de 600 millones de dólares.

Además, aseguró que antes de mayo de 2028 se lanzará un cohete al espacio desde la referida provincia sureña.

Aranceles

Sin embargo, a pesar de la estrecha relación diplomática entre ambas naciones, República Dominicana figura entre los países a los que se les fue impuesta la política arancelaria del 10% por la Administración Trump.

Esta medida se traduce en una acción desfavorable contra el comercio dominicano, debido a su microeconomía ante las grandes potencias; además, según economistas, esto ejercería presión sobre zonas francas, la manufactura, inversión extranjera y la entrada de divisas.

Rubio a RD

El pasado 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional dominicana, el secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, envió un mensaje de felicitaciones, en el que destacaba la unidad de ambas naciones por “prioridades compartidas”.

La República Dominicana y Estados Unidos mantienen relaciones diplomáticas desde hace casi un siglo y medio. RD es considerado para EEUU un aliado clave en la región del Caribe.