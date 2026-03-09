El Congreso Mundial de Móviles (MWC, por sus siglas en inglés) celebrado en esta turística ciudad, cuna del español que también quiere dominar el mundo junto con los asiáticos y los anglosajones, ha sido determinante para saber por dónde transitar de ahora en adelante en materia tecnológica.

Se ha estado celebrando desde el año 2006 en la Fira de Barcelona de Hospitalet de Llobregat año tras año, excepto el 2020 de la pandemia del coronavirus, reanudándose en 2021, más que presentando los avances tecnológicos, alertando sobre lo que venía a continuación de ese período catastrófico.

Pero este año 2026 es el decisivo. Es para actuar de inmediato, sin perder tiempo en análisis de conveniencias, riesgos de inversiones, competencias desleales, ataques a la ciberseguridad, desinformación o dudas de la gente sobre los cambios positivos que tendrá en su vida cotidiana, laboral o empresarial.

La realidad virtual de la que se comenzó a hablar hace 10 años está golpeando en la cara a todo el que no quiera verla, y la velocidad 5G con la que la gente soñaba hace 5 años para avanzar más rápido en la vista de los contenidos digitales ya va por 8G.

En países medianamente desarrollados está entrando el 6G y en los subdesarrollados si no apuran el paso hacia, al menos al 5G, se quedarán atrás sin oportunidades de progreso.

La robótica, el uso de drones, hardware, software, FinTech, IoT, OpenNet pasan a ser historia, la base estructural de lo que realmente va a cambiarlo todo, incluyendo la forma de pensar y actuar de los seres humanos. Es la IA.

Todos comentan sobre ella en este momento, casi convencidos de que es una realidad de la que nadie podrá escapar. Pero esa apreciación no es ni siquiera un 10% de lo ciertamente provocará en las grandes potencias del mundo, en los países que los siguen en materia de prosperidad y en los que van más lentos.

A juzgar por las puntualizaciones hechas por los expertos participantes en el Congreso Mundial de Tecnología Movil, esta será la segunda Revolución tecnológica que experimentará el mundo, triplicando sus efectos de cambio en todas las costumbres e implementos antes utilizados.

No da miedo, aunque preocupa el hecho de escuchar hablar de que el sector económico tendrá que tomar medidas drásticas para poder mantenerse exitoso en el mercado, la industria tendrá un modelo único de operar, al mismo nivel de las naciones más avanzadas, y el área laboral sufrirá una transformación mutante muy parecida a las películas de ficción.

En materia de salud, educación, medio ambiente, política, justicia y demás ramas del saber, la “Inteligencia Artificial” no tendrá piedad contra los que se queden atrás con los viejos modelos y esquemas rumbo a la desaparición total.

Es por ello que en este congreso MWC 2026 sobre la tecnología global y la plataforma I+D se fomentó la colaboración internacional en las comunicaciones inalámbricas móviles, siendo una oportunidad única para ingenieros, científicos e inversionistas de las áreas de sistemas inalámbricos y aplicaciones móviles para conectarse con expertos a nivel global.

Creado por la firma Delson Group Inc, en Malware, un estado de las regiones del Atlántico Medio y Atlántico Sur de los Estados Unidos, es el evento tecnológico más importante del mundo, pero lo más curioso: Hecho en Estados Unidos impulsado y sostenido por las autoridades de China.

Los hispanos se llevan el mérito de ser el eje geográfico y blanco de público cautivo que une las dos principales potencias del mundo en sus aspiraciones de encabezar el poder mediático que aportan las tecnologías previstas para ser el motor que impulsa todas las actividades que realizamos.

El caso de Huawei

No es casual que la empresa Huawei haya tenido forzosamente que retirar sus operaciones de países que sostienen acuerdos comerciales bilaterales con Estados Unidos u operar de manera restringida, en alianza estratégica con los mercados aliados al gigante comercial estadounidense.

Desde 1987 Huawei es un proveedor líder mundial de infraestructuras de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y dispositivos inteligentes con aproximadamente 208,000 empleados, operado en más de 170 países y regiones, dando servicio a más de tres mil millones de personas en todo el mundo.

Con su participación en el Congreso Mundial de Tecnología Móvil demostró el gran potencial que tiene de suplir de la tecnología digital a todas las personas, hogares y organizaciones que requieran del mundo inteligente para estar conectado y operar de manera eficiente. Pero lo más sorprendente es cómo presentó su visión sobre el estilo de la vida digital y el tema del presente y el futuro. La compañía mostró un amplio portafolio de productos avanzados que van desde smartphones, computadoras, tablets, smartwatch y auriculares que recuerdan los artículos iniciales, pero con funciones que superan con creces lo antes visto.

La pantalla plegable es su más reciente novedad, cambios constantes de tamaño en el diseño de sus productos y la introducción de servicios básicos relacionados actividades fitness, salud digital, alimentación inteligente productividad y creatividad.

Asistencia masiva de público al Congreso Mundial de Móviles.

En su espacio “Your Intelligent World”, Huawei fue el foco de atención del ecosistema inteligente y en cómo sus tablets impulsan una productividad de nivel de PC. Con HarmonyOS, los dispositivos permiten ejecutar de forma fluida software de oficina completo como WPS.

En integración hardware-software, la PaperMatte Display ofrece una visualización nítida y confortable para la vista, además de una experiencia de escritura y dibujo con sensación similar al papel.

Durante el evento, Huawei también presentó MatePad Mini, una tablet compacta flagship de 8,8 pulgadas que combina portabilidad con tecnología inteligente avanzada, lo más codiciado en este momento.

Asimismo, se destacó por su potencial de IA de los smartphones flagship Huawei Mate 80 series, orientado a mejorar la experiencia del usuario mediante funciones adaptadas de forma inteligente. Igual con vídeos técnicos de ingeniería plegable como Huawei Mate X7, con detalles de su bisagra y tecnología de pantalla, marcando un nuevo listón en el sector.

En el “Explore Yourself”, los visitantes pudieron desarrollar su creatividad con Huawei GoPaint, la app, gracias a su interfaz intuitiva y una completa biblioteca de recursos, acerca la creación artística de nivel profesional a todo tipo de usuarios.

En el terreno del vídeo móvil, la compañía mostró su tecnología de imagen XMAGE, mostrando avances en la grabación Mate 80 Pro: alto rango dinámico, reproducción de color precisa y capacidades líderes en telemacro y cámara lenta, para capturar momentos cotidianos con resultados de calidad profesional.

Igualmente, con sus “Now Is Yours”, la firma reforzó una filosofía joven y ambiciosa sobre el smart living, que apuesta innovación ofreciendo productos punteros y experiencias conectadas en todos los escenarios.

La enseñanza métrica

El cambio de etapa que atravesó la inteligencia artificial (IA) en el evento es abismal. Según los expertos dejó de estar en “hablar de IA” a ser ejecutada en entornos productivos, no de manera piloto, sino real porque ya se ha experimentado demasiado con ella y sus resultados son medibles garantizando su sostenibilidad en el tiempo.

En el encuentro predominó la inquietud sobre qué está haciendo hoy por la calidad de la humanidad y bajo cuáles condiciones. La respuesta no vaciló en centrase en la capacidad que tiene de integrar tecnología a los negocios sin desordenar la operación, con eficientes sistemas de continuidad, trazabilidad, cumplimiento, seguridad, calidad y gobierno.

N obstante, se planteó el problema de la desigualdad entre lo acelerada, eficiente e impactante que es la tecnología móvil y el nivel de aprendizaje de quienes la usarán. Un Desnivel abismal que se debe controlar antes de que su uso sea obligatorio.

La velocidad sin método puede derivar el trabajo en un caos. Este fue uno de los temores expresados repetidamente durante las jornadas de charlas del Congreso de 5 días. La discusión encontraba su punto final en la siguiente apreciación: “Si lo grandioso viene hacia mí yo debo acelerar ese acercamiento”.

Y es que los promotores del evento aseguran que las señales de éxito siempre estuvieron claras. Primero se lanza la IA orientada a implementación, esperando la integración real con procesos, datos y sistemas existentes, y métricas de impacto que se puedan sostener.

Lo segundo fue la automatización como palanca de productividad, no como proyecto aislado. La presión por eficiencia empujó la necesidad de actuar rápido en la automatización de las operaciones, reduciendo la fricción para escalar a las mayores capacidades y eliminación de los “cuellos de botellas”.

La tercera ase fue el surgimiento del protagonismo de la seguridad y la confianza digital, pues en la medida en que crecía el uso de datos “inteligente” se automatizaban las decisiones, eliminando los temores sobre superficies de ataques, incumplimiento de reglas, escasa privacidad y duda de reputación.

La pregunta final que quedó abierta en el MWC Barcelona 2026 fue la siguiente: ¿Si la ventaja competitiva no va a estar en quién adopte más herramientas, sino en quién logre implementarlas mejor, con métricas claras y responsables que ganen la confianza y hagan escalar a los usuarios, y no hay

forma de resistirse a ella, por qué perder el tiempo pensándolo?