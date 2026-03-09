Industriales de la madera piden al gobierno reconocer el valor de esa industria

El presidente de la Asociación de los Industriales del Mueble (Asoidem), Francisco Castillo Areché, pidió al Gobierno que reconozca el valor de la industria maderera como cadena productiva que no solo fabrica objetos, sino que genera bienestar y sostenibilidad ambiental.

Areché, quien es también presidente de la Cooperativa de los industriales del Mueble (Coopidem), enfatizó que la industria maderera nacional es intrínsecamente "amigable con el campo y el medio ambiente".

Contrario a la percepción de deforestación, el modelo que defiende Asoidem promueve el ciclo ejemplar de que la madera producida de manera gestionada en las zonas rurales pasa por aserraderos locales antes de transformarse en piezas de alto valor en las fábricas.

"Estamos tratando de hacerle entender al Gobierno que somos una cadena productiva que ayuda a industrializar el campo; generamos empleo donde más se necesita", afirmó Castillo Areché.

Uno de los puntos clave de las declaraciones de Asoidem es la desmitificación del sector. La industria no se limita a juegos de sala o comedor, porque su alcance es estructural.

Cito de ejemplos al sector educativo, mediante la fabricación de butacas escolares y el sector de la construcción con la fabricación de puertas, ventanas clósets y mobiliario de baño para proyectos habitacionales.

Respecto al asunto de asistencia social, Areché destaca el suministro para los planes sociales del Estado.

A pesar de que el Ministerio de Educación y los planes de vivienda estatales son clientes naturales de esta industria, Castillo Areché lamenta que el sector "nunca ha sido tomado en cuenta de manera integral por ningún gobierno".

A nivel local, la industria del mueble en República Dominicana está compuesta mayoritariamente por PYMES y talleres artesanales que representan el sustento de miles de familias.

Se estima que este sector aporta significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero, pero requiere de políticas de incentivo, compras públicas dirigidas y protección frente a las importaciones para alcanzar su máximo potencial.

El llamado de Asoidem de integrar la industria del mueble en la estrategia nacional de desarrollo industrial vas más allá de una decisión económica, para identificar un compromiso con la ecología y la creación de empleos dignos.

"Somos una cadena productiva bastante amplia que genera bienestar, pero necesitamos ser vistos como el aliado estratégico que ya somos", concluyó Areché.